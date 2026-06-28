El terremoto registrado en Venezuela despertó dudas sobre un término poco conocido: el doblete sísmico. Este fenómeno ocurre cuando dos terremotos principales suceden con muy poco tiempo de diferencia y ninguno puede considerarse una simple réplica del otro.

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(Vea también: Ola de terremotos y temblores en varias partes del mundo: hay preocupación)

El fuerte movimiento telúrico que sacudió a Venezuela dejó una particularidad que llamó la atención de expertos y ciudadanos: no se trató de un solo terremoto de gran magnitud, sino de dos eventos principales ocurridos casi al mismo tiempo.

Este fenómeno es conocido como un doblete sísmico, una situación que se presenta cuando dos terremotos de características similares ocurren de manera consecutiva y el segundo no puede clasificarse como una réplica.

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¿Cuándo se considera que ocurre un doblete sísmico?

En términos simples, un doblete sísmico sucede cuando dos terremotos principales tienen magnitudes similares o cuando sus epicentros se encuentran muy cerca entre sí, por lo que ambos son considerados eventos independientes.

Ese fue el caso del sismo registrado en Venezuela. El primer terremoto ocurrió a las 6:04 p. m. en la zona de la costa central del país. Alcanzó una magnitud de 7,2 y tuvo su epicentro cerca de la ciudad de San Felipe, en el estado de Yaracuy, a unos 280 kilómetros al oeste de Caracas.

Así ocurrieron los dos terremotos en Venezuela

Apenas 39 segundos después del primer movimiento, se registró un segundo terremoto con epicentro cerca del municipio de Yumare, ubicado a solo 45 kilómetros del primer punto de origen.

Además de la corta distancia entre ambos epicentros, el segundo evento alcanzó una magnitud de 7,5, incluso superior a la del primer sismo, razón por la que no puede considerarse una réplica, sino el segundo integrante de un doblete sísmico.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.