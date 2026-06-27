El número de víctimas mortales por los dos poderosos terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado miércoles sigue aumentando. Este sábado, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, informó que el saldo de fallecidos ascendió a 1.430 personas, mientras que otras 3.238 resultaron heridas.

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La nueva cifra representa un drástico incremento frente al último balance oficial, que había reportado un poco más de 1.000 muertos.

Además, las autoridades mantienen la preocupación por las más de 50.000 personas que permanecen desaparecidas, especialmente en el estado de La Guaira, la zona más golpeada por los movimientos telúricos de magnitudes 7,2 y 7,5 registrados con menos de un minuto de diferencia.

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Familias trasladan a sus muertos por colapso de servicios

La tragedia ha provocado un colapso en el sistema hospitalario y funerario del país. Ante la falta de servicios, numerosas familias han tenido que trasladar por sus propios medios los cuerpos de sus seres queridos hasta la morgue de Caracas.

La situación en la morgue capitalina se ha vuelto crítica, con la llegada constante de vehículos transportando cuerpos envueltos en sábanas y bolsas blancas.

Cuáles son las zonas más afectadas por los terremotos en Venezuela

El ministro de Salud, Carlos Alvarado, indicó que los sismos afectaron todo el territorio venezolano, aunque el impacto más severo se concentró en Caracas y en los estados de La Guaira, Miranda, Aragua y Carabobo.

Según el funcionario, más de 5.000 profesionales de la salud, entre ellos 1.200 médicos, fueron desplegados para atender la emergencia.

Además, el Gobierno informó la instalación de hospitales de campaña en La Guaira y la coordinación con clínicas privadas para ampliar la capacidad de atención médica.

Las autoridades mantienen las labores de búsqueda y rescate en medio de una de las peores tragedias naturales que ha vivido Venezuela en las últimas décadas.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.