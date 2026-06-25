La institución humanitaria puso a disposición un equipo técnico especializado para apoyar las labores de respuesta de manera articulada con la Cruz Roja Venezolana y los organismos de socorro locales.

Sigue a PULZO en Discover

¿Cómo está conformado el equipo humanitario que viaja a Venezuela?

El contingente inicial enviado por la Sociedad Nacional está compuesto por 9 integrantes expertos en diversas áreas críticas de atención de emergencias. Este grupo técnico contribuirá a la evaluación de necesidades en el terreno y fortalecerá las capacidades de respuesta. Sus especialidades incluyen:

Salud y atención médica: Especialistas en salud general y salud pública en contextos de emergencia.

Especialistas en salud general y salud pública en contextos de emergencia. Apoyo psicosocial: Expertos en salud mental para atender el impacto emocional de las comunidades.

Expertos en salud mental para atender el impacto emocional de las comunidades. Gestión del riesgo y telemática: Profesionales enfocados en logística de desastres y restablecimiento de comunicaciones.

Profesionales enfocados en logística de desastres y restablecimiento de comunicaciones. Operaciones especiales: Personal calificado en búsqueda, rescate y protección de vínculos familiares.

Adicionalmente, la Cruz Roja Colombiana confirmó que mantiene en alistamiento a más médicos y equipos adicionales de búsqueda y rescate, listos para movilizarse en caso de que el gobierno del país vecino formalice una solicitud de apoyo extra.

(Vea también: [Videos] Oleada de saqueos en Venezuela, luego del terremoto: así desocupan los comercios)

Lee También

Así mismo, la Fundación Solidaridad por Colombia lanzó la campaña Solidaridad por Venezuela, con la que enfatiza en que sus acciones están enfocadas en la ayuda para el país vecino.

“El terremoto ha dejado a miles de familias en una situación de vulnerabilidad extrema, y no podemos ser indiferentes ante el dolor de un pueblo hermano. Desde la Fundación Solidaridad por Colombia, nos unimos para ser un puente de alivio y esperanza. Activamos nuestros canales oficiales para recaudar fondos que se transformarán de manera inmediata en ayuda humanitaria, alimentos y refugio para los damnificados”, señaló la Fundación.

A esta iniciativa, los colombianos se pueden sumar a través de este link y llevar a cabo su donación. También pueden escanear el código QR que acompaña sus publicaciones de redes sociales.

Línea de Protección de Vínculos Familiares: ¿Cómo buscar allegados?

Ante la posibilidad de que ciudadanos hayan perdido el rastro de sus seres queridos en las zonas afectadas, se habilitó de forma prioritaria el servicio de Protección de Vínculos Familiares. Las personas interesadas en restablecer contacto con familiares o allegados en Venezuela pueden solicitar soporte institucional a través de dos canales oficiales:

Correo electrónico: rcf@cruzrojacolombiana.org

rcf@cruzrojacolombiana.org Línea de WhatsApp autorizada: +57 3212139525

Campaña #ContigoVenezuela: Canales oficiales para donaciones en dinero

“Cuando una emergencia golpea a una comunidad, la respuesta humanitaria debe ser rápida, coordinada y solidaria. Por eso hemos desplegado capacidades técnicas especializadas y activado una campaña nacional de recaudo que nos permitirá apoyar a las familias afectadas en Venezuela”, destacó la Dra. Judith Carvajal de Álvarez, Presidente Nacional de la Cruz Roja Colombiana.

La institución extendió un llamado a la ciudadanía, empresas y organizaciones para sumarse a la campaña de recaudo #ContigoVenezuela. Por razones logísticas y de atención inmediata en el terreno, los aportes se recibirán únicamente en dinero, garantizando que los recursos se destinen directamente a las necesidades identificadas junto a la Cruz Roja Venezolana.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.