El peligro a flote luego del terremoto en Venezuela provocó la respuesta de Estados Unidos, en medio de decisiones que quedaron en la mira al punto que surgió una delicada teoría.

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Lo primero y más determinante es que el Departamento del Tesoro estadounidense suspendió temporalmente algunas de sus sanciones a Venezuela. La medida facilitará todas las operaciones financieras urgentes vinculadas al auxilio inmediato.

Esta crucial determinación permitirá canalizar transferencias bancarias internacionales directo hacia el país afectado. Dicha vía resulta verdaderamente indispensable tras el doble terremoto que dejó cientos de muertos.

Específicamente, la Oficina de Control de Activos Extranjeros emitió una directriz pública aclarando las operaciones. Las transacciones bancarias prohibidas por el Reglamento de Sanciones contra Venezuela operarán con normalidad.

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El organismo regulador norteamericano confirmó que los movimientos de capitales tendrán validez legal durante los próximos meses. El plazo de flexibilización especial culminará formalmente el 23 de octubre.

“Todas las transacciones relacionadas con las labores de socorro tras el terremoto en Venezuela, que de otro modo estarían prohibidas por el RSV, quedan autorizadas hasta las 12:01 a. m. (hora del este) del 23 de octubre de 2026”, indicó.

Esto va en línea de una petición de Gustavo Petro a su homólogo Donald Trump. La OFAC explicó detalladamente que las corporaciones financieras procesarán los pagos de terceros países. La única condición obligatoria consiste en destinar esos fondos monetarios a los damnificados.

Dicha norma complementa un estatuto previo que faculta a las organizaciones no gubernamentales. Los colectivos sociales pueden articular planes para satisfacer las necesidades humanas básicas de la población.

No obstante, la flexibilidad gubernamental excluye de manera rotunda el desbloqueo de cualquier bien congelado. Tampoco ampara actividades comerciales prohibidas expresamente por mandatos ejecutivos de la Casa Blanca.

La decisión de la administración de Donald Trump se produce casi tres meses después de una incursión armada. La acción militar estadounidense finalizó con el arresto de Nicolás Maduro.

Igualmente capturaron a su cónyuge, Cilia Flores, antes de la posterior juramentación constitucional de Delcy Rodríguez. La funcionaria asumió las funciones del Poder Ejecutivo como la actual presidenta encargada.

La OFAC administra y aplica sanciones económicas basadas firmemente en la seguridad nacional norteamericana. Las medidas bloquean regímenes extranjeros, redes terroristas y organizaciones dedicadas al narcotráfico internacional.

Venezuela arrastra una profunda crisis social empeorada por el desabastecimiento generalizado y el cerco financiero. El Banco Central venezolano permanece excluido del sistema de pagos SWIFT desde el 2019.

Ante la catástrofe actual, Washington movilizó cuadrillas de salvamento especializadas junto a 150 millones de dólares. El paquete financiero busca mitigar los daños sufridos por los ciudadanos civiles.

Si bien esta es una de las ayudas internacionales a Venezuela por el terremoto, una versión que surgió en redes sociales deja un tema sobre el tintero.

Teoría sobre nueva base militar de Estados Unidos en Venezuela

Precisamente, entre las medidas de apoyo de Estados Unidos, se conoció que el Mayor General de la Infantería de Marina de los EE. UU. Kevin J. Jarrard se dirigió a la Ceiba (Puerto Rico) para liderar y supervisar los esfuerzos de ayuda por el terremoto del Departamento de Guerra de ese país en Venezuela.

De ahí, surgió la siguiente teoría del usuario de X Me dicen Moi en la que se plantea cómo este sería el primer paso para la instalación de una poderosa base militar estadounidense en Venezuela:

“Un General de Marines de 2 estrellas acaba salir a Venezuela.

Maj. Gen. Kevin J. Jarrard salió de Ceiba, Puerto Rico en un MV-22 Osprey del VMM-365 para liderar personalmente la operación del Dept. de Guerra en Venezuela. ¿Es normal enviar un Major General en menos de 24h? No. En Haití 2010 tardaron días. En Chile 2010 no enviaron ninguno. Venezuela es diferente. Lo que Jarrard va a construir. Es un CMOC , Civil-Military Operations Center, el hub donde se coordinan TODOS los equipos de rescate enviados. Mando directo: JTF-Bravo + VMM-365 Ospreys + equipos USAR americanos. Control funcional de facto sobre todos los demás. Porque quien tiene los Chinooks y los Ospreys manda, aunque no lo diga explícitamente. La cadena de mando completa en Venezuela ahora mismo, Trump >Marco Rubio> Hegseth> Gen. Donovan/> Maj. Gen. Jarrard en el campo. Cuatro o niveles de mando militar americano y uno político operando en Venezuela. En menos de 24 horas. El rescate dura semanas. pero como se ve esta infraestructura de comando puede durar años. Cuando el terremoto pase, el CMOC, los canales de comunicación, los mapas de infraestructura crítica levantados con plataformas de reconocimiento no desaparece.

Eso es la base para la siguiente fase. Venezuela no está recibiendo solo ayuda humanitaria. Está recibiendo la arquitectura de un protectorado operativo. Con dos estrellas sobre todas las fuerzas en el terreno”.

Esta es la publicación que deja el tema sobre la mesa:

Un General de Marines de 2 estrellas acaba salir a Venezuela. 1/ Maj. Gen. Kevin J. Jarrard salió de Ceiba, Puerto Rico en un MV-22 Osprey del VMM-365 para liderar personalmente la operación del Dept. de Guerra en Venezuela. 2/ ¿Es normal enviar un Major General en menos de… https://t.co/MwBUPdzCcx — Me dicen Moi (@incandilao) June 26, 2026

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.