Por: El Espectador

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Colombia se suma a los países que brindarán ayuda humanitaria a Venezuela, tras el devastador terremoto registrado este miércoles sobre las 6:00 p. m., hora local.

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Hasta el momento, los reportes oficiales del régimen hablan de 188 muertos, 1.520 heridos ingresados en hospitales, 157 desaparecidos; además del registro de 140 réplicas y la pérdida de 250 edificios.

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Desde el gobierno colombiano, anunciaron que enviarán un equipo de 60 especialistas de búsqueda y rescate urbano, además de cuatro binomios caninos y 12 toneladas de equipos en dos aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

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Precisamente, dentro de este grupo de perros, está ‘Dastan’, un canino especializado en búsqueda y localización de personas atrapadas, adscrito al Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá.

El 14 de agosto de 2021, los diarios registraban el terremoto de magnitud 7.2 que sacudió al suroeste de Haití, causando la muerte de 2.200 personas y dejando heridas a otras 12.200. Además de los daños estructurales en 1.250 escuelas, 97 instalaciones sanitarias y 55 sistemas de agua.

En este devastador evento natural, participó ‘Dastan’, el perro de raza pastor belga malinois, traído desde España en 2020, cuando el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá renovó su grupo de caninos que ya llevaban más de 10 años de servicio.

‘Dastan’ recibió en 2021 un curso por cerca de un año, que midió su capacidad olfativa, su seguridad frente a la búsqueda, su manera de enfrentar terrenos adversos, la permanencia en los sitios de trabajo y, por supuesto, su nivel de obediencia, a pesar de su temperamento fuerte, mas no agresivo.

Al final, recibió una certificación internacional de una organización de emergencias de Francia y con ello, su primera tarea en Haití, que logró con sumo éxito, encontrando a algunos desaparecidos.

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Ahora, a sus siete años, ‘Dastan’, junto a otras tres duplas caninas, tendrá nuevamente la tarea de brindar su apoyo en la búsqueda de miles de personas venezolanas que siguen atrapadas en los escombros y ser el faro de esperanza, en medio de una tragedia que enluta al mundo.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.