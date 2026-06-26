En una contundente demostración de solidaridad regional y cooperación internacional en momentos de máxima urgencia, el Gobierno de Colombia ordenó el despliegue inmediato de su recurso más valioso y especializado en materia de salvamento. Durante la madrugada de este viernes 26 de junio, una robusta misión humanitaria despegó con rumbo a territorio venezolano para ponerse a disposición de los cuerpos de socorro locales que atienden la emergencia humanitaria provocada por el violento doblete sísmico.

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El contingente técnico y operativo tiene previsto aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía alrededor de las 7:00 a. m. Desde el momento de su arribo, los especialistas instalarán canales de comunicación directa con las autoridades venezolanas para incorporarse sin demoras a los cuadrantes de crisis más afectados, especialmente en el estado costero de La Guaira y la región de Carabobo.

La operación está bajo la absoluta responsabilidad del equipo USAR COL-1, el estandarte que representa la máxima capacidad nacional de búsqueda y rescate urbano de Colombia.

Para garantizar que el despliegue se ejecute con estándares de máxima eficiencia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) dispuso de dos aviones Hércules, aeronaves militares de gran capacidad de carga asignadas para transportar a los rescatistas junto a 12 toneladas de equipos de última tecnología. El inventario logístico incluye herramientas avanzadas de localización geofísica, cámaras de inspección técnica de escombros y maquinaria pesada diseñada específicamente para romper bloques de concreto e ingresar de forma segura a estructuras colapsadas.

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La delegación colombiana está conformada por 63 especialistas multidisciplinarios avalados por rigurosas evaluaciones físicas, médicas y mentales previas al abordaje. El equipo unifica las capacidades de las siguientes instituciones del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo:

Coordinación y Cancillería: Enlaces de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y delegados diplomáticos del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Cuerpos Operativos de Primera Línea: Efectivos del Cuerpo de Bomberos, personal técnico de la Defensa Civil y personal de salud de la Cruz Roja Colombiana.

Seguridad y Logística: Unidades de soporte especializado de la Policía Nacional, la Armada Nacional y el Ejército Nacional de Colombia.

#EsNoticia | Colombia ya está en camino hacia #Venezuela con el USARCOL-1: la máxima capacidad de búsqueda y rescate del país. 63 rescatistas, 4 binomios caninos y 12 toneladas de equipos especializados apoyarán la búsqueda de sobrevivientes. Este equipo fue recientemente… pic.twitter.com/JjHuOKrnhY — UNGRD🇨🇴 (@UNGRD) June 26, 2026

La velocidad en la localización de sobrevivientes atrapados bajo los bloques de apartamentos de 14 pisos que resultaron destruidos es un factor crítico. Por ello, la misión incluyó a cuatro de los mejores expertos del componente canino del país: Rojo, Candy, Dasta y Tamy.

Estos cuatro binomios caninos cuentan con entrenamientos certificados bajo los más altos protocolos globales de desastres. Su agudeza olfativa y capacidad de marcaje en espacios confinados permitirán a los ingenieros y rescatistas humanos identificar con precisión milimétrica los puntos exactos donde existen señales de vida, optimizando las maniobras de remoción manual de escombros.

El equipo USAR COL-1 pisa suelo venezolano respaldado por un inmenso prestigio global otorgado por las Naciones Unidas. Recientemente, el grupo obtuvo su reclasificación internacional bajo los estrictos estándares INSARAG, un sello de excelencia técnica que lo posiciona formalmente como uno de los cinco equipos de búsqueda y rescate más especializados y capaces de todo el continente americano.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.