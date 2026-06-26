Las autoridades de Venezuela reportaron una nueva réplica sísmica durante la madrugada de este viernes 26 de junio, en medio de la emergencia que enfrenta el país por los dos fuertes terremotos registrados un día antes.

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El nuevo movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 4,4 y tuvo como epicentro el municipio de Morón, en el estado Carabobo, una de las zonas afectadas por la actividad sísmica.

El sismo volvió a despertar preocupación entre los habitantes de varias regiones, mientras los organismos de emergencia mantienen las operaciones de búsqueda y rescate. Aunque la réplica fue de menor intensidad que los terremotos principales, las autoridades pidieron a la población permanecer atenta ante la posibilidad de nuevos movimientos durante las próximas horas.

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El balance oficial continúa en aumento. Según el más reciente reporte del Gobierno venezolano, la tragedia deja235 personas fallecidas, más de 4.300 heridos y decenas de desaparecidos, mientras cientos de rescatistas trabajan entre los escombros de edificios y viviendas colapsadas en distintos puntos del país.

Las autoridades mantienen la búsqueda de sobrevivientes en las zonas más afectadas

Los equipos de emergencia concentran sus esfuerzos principalmente en La Guaira, considerada la región con mayores daños, aunque las labores también se extienden a sectores de Caracas, Carabobo y otros estados donde el doble terremoto provocó el colapso de edificaciones e importantes afectaciones en la infraestructura.

De acuerdo con el balance oficial, cerca de 250 edificaciones presentan daños de consideración o quedaron destruidas, mientras miles de familias permanecen afectadas por la emergencia. Las autoridades indicaron que las próximas horas seguirán siendo decisivas para localizar a personas atrapadas y atender a quienes resultaron lesionados.

En este sentido, según informó Blu Radio, la noche posterior a los fuertes terremotos estuvo marcada por el temor entre los habitantes de La Guaira y la capital.

Muchas familias prefirieron permanecer en sus vehículos, parques, plazas y otros espacios abiertos por miedo a las réplicas y al riesgo de que colapsaran edificios que sufrieron daños estructurales durante los sismos.

La incertidumbre se mantiene mientras las autoridades continúan evaluando las construcciones afectadas y piden a la población evitar el ingreso a inmuebles que presenten grietas o señales de inestabilidad.

Entretanto, distintos países y organismos internacionales comenzaron el envío de equipos especializados, personal médico y ayuda humanitaria para apoyar las tareas de rescate y asistir a las comunidades golpeadas por uno de los desastres naturales más graves registrados en Venezuela durante las últimas décadas.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.