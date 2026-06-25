Estados Unidos dio un giro temporal a su política de sanciones contra Venezuela debido a la emergencia provocada por los terremotos que golpearon ese país. El Departamento del Tesoro autorizó ciertas transacciones que normalmente están restringidas, siempre que estén destinadas a apoyar las labores de socorro para las víctimas del desastre.

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La autorización estará vigente hasta el 23 de octubre de 2026 y cobija únicamente operaciones vinculadas con la atención de la emergencia humanitaria. La medida busca facilitar el flujo de recursos y asistencia en medio de la crisis causada por los dos sismos que dejaron más de 180 personas fallecidas y miles de afectados.

EE. UU. flexibiliza sanciones para apoyar la emergencia en Venezuela

La orden emitida por el Departamento del Tesoro establece que podrán adelantarse operaciones “que de otro modo, estarían prohibidas por el Reglamento de Sanciones contra Venezuela (VSR, por sus siglas en inglés)”. Sin embargo, la licencia también fija límites claros sobre el alcance de esta flexibilización.

El medio señaló que, según el documento oficial, la autorización no implica el desbloqueo de bienes congelados bajo el régimen de sanciones administrado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Además, la disposición aclara que tampoco cobija “ninguna otra transacción o actividad prohibida por otra Orden Ejecutiva o por cualquier parte” de la normativa vigente.

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Desde la captura de Nicolás Maduro, ocurrida en enero de este año, Estados Unidos ha expedido algunas licencias relacionadas con la explotación y comercialización de petróleo en coordinación con la presidenta interina, Delcy Rodríguez. Para varios analistas, esas decisiones reflejan una flexibilización limitada de las sanciones, aunque condicionada a circunstancias específicas.

Estados Unidos también anunció millonaria ayuda humanitaria

Por otra parte, la decisión coincide con la respuesta internacional frente a los devastadores terremotos de magnitud 7,2 y 7,4 que sacudieron a Venezuela con apenas 39 segundos de diferencia, considerados entre los más destructivos de la historia reciente del país.

Además de la flexibilización temporal de las sanciones, el Departamento de Estado anunció un paquete de ayuda por 150 millones de dólares. De ese monto, 100 millones serán destinados a la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en Venezuela, mientras que los otros 50 millones servirán para fortalecer las operaciones de asistencia sobre el terreno y apoyar a las comunidades afectadas por la emergencia.

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