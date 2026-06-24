Por: Caracol TV

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Por primera vez desde que entró en vigor la normativa que lo permite, un menor de 12 años con una enfermedad incurable recibió la eutanasia en Países Bajos. El caso, confirmado por las autoridades sanitarias neerlandesas, marca un precedente en la aplicación de una ley que contempla esta posibilidad para niños que sufren dolor insoportable y no tienen perspectivas de recuperación.

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La información fue revelada por medios neerlandeses, confirmaron que se trata de la primera vez que se pone fin de manera activa a la vida de un niño con una enfermedad incurable bajo la normativa que entró en vigor en 2024.

De acuerdo con el medio NOS, el informe relacionado con el procedimiento fue recibido a finales del año pasado por la comisión especial encargada de revisar los casos de eutanasia en niños de entre uno y 12 años. Tras analizar el expediente y sostener conversaciones con el médico involucrado, el comité emitió su concepto y lo remitió al Ministerio Público.

Ahora será la Fiscalía la encargada de determinar si el profesional actuó conforme a la legislación vigente. Según explicó la ministra de Salud de Países Bajos, Sophie Hermans, una recomendación considerada de especial relevancia por las autoridades judiciales será publicada próximamente.

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Hasta el momento, las autoridades neerlandesas no han divulgado información específica sobre el menor. La ministra Hermans no entregó detalles relacionados con la edad del niño ni sobre la enfermedad que padecía.

Lo que sí se conoce es que el procedimiento se realizó dentro del marco legal aprobado hace 2 años, el cual permite, previa consulta con los padres, poner fin a la vida de niños entre 1 y 12 años que experimenten un sufrimiento considerado insoportable y para quienes no exista posibilidad de recuperación.

Según explicó NOS, la normativa fue creada para situaciones extremadamente complejas en las que la muerte del paciente se espera en un futuro cercano y no es posible aliviar adecuadamente el sufrimiento mediante otros tratamientos médicos.

Antes de la entrada en vigor de esta regulación, la eutanasia en Países Bajos solo era posible para recién nacidos en circunstancias específicas y para menores mayores de 12 años bajo determinadas condiciones legales.

Entre los casos ahora contemplados por la legislación se encuentran pacientes con malformaciones congénitas del cerebro, pulmones o corazón, así como enfermedades metabólicas severas.

Antes de la creación de esta regulación las alternativas disponibles eran la sedación paliativa o la suspensión de la alimentación, procesos que podían prolongarse durante semanas.

Cuando la norma fue presentada, las autoridades estimaron que podría aplicarse en un número reducido de casos cada año.

Uno de los aspectos que más debate ha generado es el proceso de revisión posterior al procedimiento. Aunque existe un comité especializado que analiza cada caso, el veredicto definitivo sobre la legalidad de la actuación médica corresponde al Ministerio Público.

Las preocupaciones se centran en que los médicos podrían temer eventuales procesos judiciales debido a que la decisión final no depende únicamente del comité evaluador.

El caso representa un hito dentro de la legislación neerlandesa sobre el final de la vida. El medio Hart van Nederland recordó que Bélgica fue el primer país en legalizar la eutanasia para todos los menores de edad en 2014. Dos años después se conoció el primer caso aplicado a un menor bajo esa normativa.

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