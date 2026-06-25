Por: VALORA ANALITIK

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El dólar en Colombia inicia la jornada en $3.433, un nivel prácticamente idéntico al cierre anterior ($3.432). Para JP Tactical Trading, este movimiento refleja un mercado que por ahora mantiene un comportamiento estable y con baja volatilidad en las primeras operaciones del día.

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Por su parte, el dólar estadounidense continúa sobre el techo que venía respetando el último año, mientras la región (México y Brasil) sigue la fuerte compra de dólares y en Colombia, aunque hay demanda, esta no tiene la fuerza para cambiar la tendencia lateral, por lo que se respeta un piso entre los $3.400 y $3.420.

(Vea también: El impacto del precio del dólar en Colombia: cómo influyen las variaciones de la divisa en exportaciones e importaciones)

Dólar en Colombia, semana del 15 de junio de 2026

Mientras tanto, los inversionistas procesan dos noticias de alto impacto: la confirmación de una mayor resiliencia económica en Estados Unidos y una dura advertencia sobre la sostenibilidad fiscal del país por parte del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF).

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En EE. UU., la inflación persiste

En Estados Unidos, los indicadores confirman una economía que se niega a desacelerarse, complicando las proyecciones de política monetaria.

La medida de inflación favorita de la Reserva Federal se situó en 4,1 % anual, su nivel más alto desde abril de 2023. Esta persistencia inflacionaria, sumada a la fortaleza del PIB, refuerza la narrativa de «tasas altas por más tiempo» y mantiene al dólar global (DXY) en una posición de gran fortaleza alrededor de 101 puntos.

Además, la estimación final del PIB para el primer trimestre de 2026 se revisó al alza hasta el 2,1 % (frente al 1,6 % previsto inicialmente).

En Colombia, la noticia más relevante del día es el pronunciamiento del CARF sobre el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) 2026. El organismo técnico fue contundente: las proyecciones del Gobierno son «difíciles de materializar» sin reformas estructurales profundas.

El Comité alertó que, de no tomarse decisiones de política de gran envergadura pronto, la deuda pública podría escalar hasta el 66,6 % del PIB en 2027, rozando peligrosamente el límite legal de la Regla Fiscal (71 %).

El CARF enfatizó que la confianza de los mercados no se sostendrá solo con anuncios, exigiendo medidas concretas de ajuste fiscal estructural para evitar un escenario de estrés financiero.

(Lea también: Dólar cayó más de $ 200 en Colombia y emociona a mucha gente: ¿qué se pondría barato?)

Normalización en Ormuz

En el mercado petrolero, la tendencia bajista se mantiene firme a medida que el tránsito de buques por el Estrecho de Ormuz comienza a normalizarse.

El Brent retrocede hacia los US$72-US$73 y el WTI se acerca a los US$69-US$70 por barril. La expectativa de una mayor oferta disponible ha reducido la prima de riesgo geopolítico, aunque la caída en el precio del crudo plantea retos adicionales para las cuentas fiscales de Colombia, dado su impacto en los ingresos de la Nación.

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