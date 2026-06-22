El dólar en Colombia abrió la jornada del 22 de junio de 2026 con un precio promedio de 3.410 pesos. En cuanto al cierre, la divisa norteamericana se quedó en los 3.404 pesos.

Sigue a PULZO en Discover

En la última semana, la divisa estadounidense mostró un incremento del 0,15 %, aunque en el balance interanual mantiene una fuerte depreciación del 12,36 %.

El comportamiento reciente del tipo de cambio refleja una tendencia a la baja, acompañada de una volatilidad del 11,41 %, inferior al promedio de referencia del 13,28 %, lo que sugiere un periodo de relativa estabilidad en el mercado cambiario colombiano.

Las proyecciones para 2026 señalan que el dólar podría ubicarse en promedio en 3.878 pesos, según estimaciones del Grupo Cibest de Bancolombia. Este escenario estaría influenciado por la debilidad global del dólar, el flujo constante de remesas y posibles ajustes en las tasas de interés locales, factores que seguirían favoreciendo al peso colombiano.

Lee También

En 2025, la moneda local ya se había apreciado cerca del 14 % frente al dólar, impulsada por la caída del índice DXY y la incertidumbre en la política comercial estadounidense.

No obstante, persisten riesgos como la incertidumbre fiscal, la rebaja en la calificación soberana del país y el contexto social, que podrían generar presiones alcistas sobre la tasa de cambio.

También influyen las diferencias entre las tasas de interés de la Reserva Federal y el Banco de la República, que mantienen dinámicas como el carry trade en el mercado cambiario.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.