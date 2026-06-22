Por: VALORA ANALITIK

Suministro de información económica, política, financiera y bursátil Visitar sitio

El precio del euro en Colombia tocó un mínimo de $3.886 este lunes 22 de junio, luego de que se conocieran los resultados de las elecciones presidenciales y se anticipara la victoria del candidato Abelardo de la Espriella, según el preconteo de votos.

Sigue a PULZO en Discover

La divisa europea pasó de niveles cercanos a $4.300 en mayo a rondar los $3.950 en junio de 2026, lo que se traduce en una apreciación del peso alrededor del 7 % en un mes. De hecho, el año inició con cotizaciones alrededor de $4.400 que se movieron de forma lateral hasta inicios de este mes.

Además, la moneda muestra una corrección de alrededor de un 25 % desde el pico de 2023, pues en febrero de ese año alcanzó un máximo histórico de $5.337, asociado a fuerte aversión al riesgo y dudas sobre Colombia.

(Vea también: Dólar cayó más de $ 200 en Colombia y emociona a mucha gente: ¿qué se pondría barato?)

Lee También

De acuerdo con Investing Pro, este lunes posterior a las elecciones presidenciales, la tendencia sigue siendo de peso fuerte y euro presionado a la baja, sin señales de pánico, sino más bien en medio de un mercado confiado. “Los mercados prefieren un escenario de continuidad promercado que incluye un Estado más pequeño, impuestos corporativos más bajos y la reactivación de la exploración petrolera”, detallaron en un informe.

Según la firma, un euro más barato suele reflejar mejor percepción de riesgo sobre Colombia, flujos hacia activos locales (bonos, acciones, especialmente energía y bancos) y apoyo de los precios del crudo. “Su victoria probablemente impulsará los activos colombianos y la confianza empresarial, y gran parte de esto ya está reflejado en los precios del mercado”, anticiparon.

En adelante, los expertos sugieren vigilar las señales del nuevo gobierno sobre impuestos, petróleo, disciplina fiscal y otros temas económicos, pues sus apuestas indican que 2026 seguirá siendo año de peso fuerte y euro a la baja.

Euro muestra niveles bajos

El euro frente al dólar estadounidense opera alrededor de US$1.146, cerca de sus niveles más bajos desde mediados de marzo, afectado principalmente por el fortalecimiento del dólar y por la ampliación del diferencial esperado de tasas a favor de EE. UU., según Acciones & Valores.

“Aunque el avance diplomático entre Washington y Teherán y la normalización gradual del tránsito por el Estrecho de Ormuz reducen la presión sobre los precios de la energía, este alivio tiene un efecto ambiguo para la moneda común: mejora la perspectiva de actividad de la Eurozona, pero también reduce la urgencia de un endurecimiento más agresivo por parte del BCE”, anotó la firma en su informe diario.

(Lea también: Colombianos que hagan compras en el exterior pueden ahorrar buen dinero con truco sencillo)

Además, el mercado aún descuenta al menos un aumento adicional de tasas este año tras la reciente subida de 25 pb, pero para los expertos ese soporte luce insuficiente frente a una FED que volvió a desplazar el balance de riesgos hacia nuevas alzas. “Técnicamente, la pérdida sostenida de US$1,15 mantiene deteriorada la señal de corto plazo, con el euro expuesto a nuevos intentos de prueba en la zona de US$1,1420-US$1,1440”, detallaron.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.