Una de las principales preocupaciones que tienen las personas que viajan al exterior o hacen compras en el país con algunas de las monedas más relevantes del mundo, como el euro y el dólar, es que deban pagar altos costos de cuota de manejo en tarjetas o en intereses por cada una de esas transacciones.

Otro serio problema al que se exponen esos usuarios es que no pueden hacer esas compras, debido a adversidades con las franquicias que manejan las transacciones a nivel global, por lo que puede ser factible ‘quedarse colgado’ a la hora de pagar en los comercios del extranjero.

Sin embargo, la globalización ha hecho que haya todo tipo de soluciones a esas situaciones, como es el caso de las tarjetas inteligentes que permiten hacer transacciones en diversas monedas y que, de paso, permiten ahorrar dinero en cada uno de los pagos que se realicen con ellas.

Una solución sencilla es adquirir una cuenta global, como las que permite obtener la compañía Global 66, y que tiene importantes beneficios como

pagar directamente desde los dólares, euros o pesos colombianos que tenga un ahorrador en su cuenta personal, sin incurrir en gastos adicionales por su uso.

Al ligar una Smartcard a la cuenta global del cliente, las cuentas que, por ejemplo, se paguen en países que usan euros, automáticamente se descontarán de su saldo en euros, lo mismo que una que se haga en monedas como el dólar o el peso colombiano.

Adicional a ello, ese tipo de productos ofrecen beneficios que no son tan comunes en el mercado bancario, como el de hacer transacciones, pagos o retiros sin costos por tipo de cambio, lo que hace que también pueda haber un alivio para el bolsillo en ese sentido.

Otra forma de las fórmulas que le ayuda para ahorrar en las compras en el exterior es adquirir tarjetas que no cobren por la llamada cuota de manejo, que es muy usual para los tarjetahabientes. Los plásticos inteligentes tienen la ventaja de que no crean esos costos, siempre y cuando se use una vez al mes, por lo menos.

Una cuestión adicional que puede hacer que su bolsillo no sufra el impacto de un viaje al exterior es obtener un producto financiero con el que pueda controlar que sus compras internacionales no se extiendan a pagos de 24 o 36 meses automáticamente, cuestión que crea un incremento importante en los intereses que se pagan mes a mes.

Consejos para ahorrar dinero en compras en el exterior, con pesos colombianos

Evite avances en efectivo o retiros con tarjeta de crédito. Sacar plata en el exterior con tu tarjeta puede costarte hasta un 10 % extra. Si necesita efectivo, cambia desde Colombia o use una tarjeta que permita retiros internacionales con baja comisión.

Compre en fechas clave de descuento. Si sabe que va a viajar o quiere pedir productos del exterior, espere a eventos como Black Friday, Cyber Monday o Amazon Prime Day. Puede encontrar precios hasta 50 % más bajos que en temporada regular.

Aproveche servicios de casillero o envío consolidado. Cuando compre por internet en tiendas como Amazon o Shein, usar un casillero internacional (como Aeropost, Envía Ya o 4-72) puede ayudarle a reducir el costo del envío y de impuestos, especialmente si consolida varias compras en un solo paquete.

