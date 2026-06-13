Durante la jornada del 12 de junio, cerró con un promedio de 3.485 pesos, muy por debajo de la TRM oficial de 3.513 pesos y acumulando una reducción cercana a 202 pesos frente a finales de mayo, cuando se ubicaba en 3.678 pesos. En la sesión llegó incluso a tocar mínimos de 3.466 pesos.

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La tendencia bajista no se explica solo por factores internos. A nivel internacional, hubo un cambio en el comportamiento de los inversionistas debido al alivio de tensiones geopolíticas en Oriente Medio, especialmente por rumores de acuerdos diplomáticos que reducirían riesgos sobre el comercio energético.

Esto debilitó la demanda global por el dólar como activo refugio y también provocó una caída en el precio del petróleo.

Además, el buen desempeño de los mercados internacionales y operaciones corporativas relevantes aumentaron el apetito por invertir en economías emergentes, favoreciendo monedas como el peso colombiano.

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El mercado accionario local también reaccionó positivamente, con alzas destacadas en acciones como Davivienda, Mineros, ISA y Ecopetrol.

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