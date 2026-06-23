Por: VALORA ANALITIK

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Cada vez son más los pronósticos que señalan que el dólar en Colombia no terminará cerca o por encima de los $4.000, como se esperaba al cierre de 2025. Además del fortalecimiento del peso por eventos externos, el escenario político del país no estaría generando mayores temores en el mercado.

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Más allá de que se mejoren las condiciones externas por el fin del conflicto entre Estados Unidos e Irán, el dólar en Colombia incluso cerraría cerca de los $3.600 en su precio promedio.

Lo anterior se fundamenta en la nueva encuesta de analistas económicos realizada por el Banco de la República, quienes vienen ajustando sus proyecciones a la baja desde hace un par de meses.

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Ahora, habrá que esperar lo que pueda pasar con una eventual nueva postura de la Fed sobre las tasas de interés para este año, toda vez que el mercado no espera nuevos recortes, pero en 2027 sí habría cambios en ese sentido.

En ese caso, el dólar en Colombia podría seguir perdiendo impulso, al ver los inversionistas mejores opciones para llegar a economías emergentes.

(Lea también: Dólar en Colombia abre al alza, pero sigue debajo de los $3.500: Hay expectativa por primera decisión de Warsh en la FED)

Sin embargo, en el plano local, el hecho de que el Banco de la República vaya a mantener altas las tasas de interés podría generar, en lo que resta del año, un menor apetito por la inversión.

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