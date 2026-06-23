El centro de estudios Anif advirtió que el próximo gobierno de Abelardo de la Espriella enfrentará una fuerte presión fiscal en 2027, a la que el diario La República calificó como una “bomba de tiempo”, derivada de desequilibrios acumulados en las finanzas públicas.

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Según el informe, citado por ese medio, el escenario del Marco Fiscal de Mediano Plazo depende de la ejecución del presupuesto y del manejo del gasto, que entre enero y mayo de 2026 creció 18,1% en términos nominales.

Si esta tendencia continúa sin ajustes, el déficit primario podría superar el 4% del PIB, muy por encima de la meta oficial, agregó ese periódico.

Anif advierte que, para cumplir la regla fiscal, el Gobierno tendría que aplazar al menos $63 billones en gastos, lo que trasladaría presiones a 2027. A esto se suma el riesgo de mayores costos de deuda, que podrían elevar el pago de intereses hasta 4,2% del PIB, aumentando el déficit total a 7,2%.

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El centro de pensamiento plantea que el país enfrenta una disyuntiva entre ajustar el gasto ahora o trasladar el problema a la siguiente administración, lo que haría el ajuste más difícil.

También cuestiona la suficiencia de la reforma tributaria propuesta y recomienda priorizar recortes en gasto público, eficiencia en inversión y reducción de subsidios.

Entre las medidas sugeridas están la racionalización de la nómina estatal, eliminación de gastos innecesarios y revisión de subsidios, con un ajuste potencial de hasta 3% del PIB.

Finalmente, Anif insiste en que la sostenibilidad fiscal dependerá también de un mayor crecimiento económico y de una reforma tributaria estructural que amplíe la base y reduzca la evasión.

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