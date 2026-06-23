El centro de estudios Anif advirtió que el próximo gobierno de Abelardo de la Espriella enfrentará una fuerte presión fiscal en 2027, a la que el diario La República calificó como una “bomba de tiempo”, derivada de desequilibrios acumulados en las finanzas públicas.
Según el informe, citado por ese medio, el escenario del Marco Fiscal de Mediano Plazo depende de la ejecución del presupuesto y del manejo del gasto, que entre enero y mayo de 2026 creció 18,1% en términos nominales.
Si esta tendencia continúa sin ajustes, el déficit primario podría superar el 4% del PIB, muy por encima de la meta oficial, agregó ese periódico.
Anif advierte que, para cumplir la regla fiscal, el Gobierno tendría que aplazar al menos $63 billones en gastos, lo que trasladaría presiones a 2027. A esto se suma el riesgo de mayores costos de deuda, que podrían elevar el pago de intereses hasta 4,2% del PIB, aumentando el déficit total a 7,2%.
El centro de pensamiento plantea que el país enfrenta una disyuntiva entre ajustar el gasto ahora o trasladar el problema a la siguiente administración, lo que haría el ajuste más difícil.
También cuestiona la suficiencia de la reforma tributaria propuesta y recomienda priorizar recortes en gasto público, eficiencia en inversión y reducción de subsidios.
Entre las medidas sugeridas están la racionalización de la nómina estatal, eliminación de gastos innecesarios y revisión de subsidios, con un ajuste potencial de hasta 3% del PIB.
Finalmente, Anif insiste en que la sostenibilidad fiscal dependerá también de un mayor crecimiento económico y de una reforma tributaria estructural que amplíe la base y reduzca la evasión.
¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?
Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.
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