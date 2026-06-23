Así como se conocen de a poco los resultados definitivos del escrutinio por las elecciones en Colombia también quedan sobre la mesa las reacciones de protagonistas a nivel internacional.

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El gobierno de China emitió un pronunciamiento oficial sobre la victoria de Abelardo de la Espriella en los comicios presidenciales. La potencia asiática manifestó su firme intención de colaborar estrechamente con la nueva administración de Colombia.

“Felicitaciones por la exitosa celebración de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales colombianas”, afirmó con contundencia el portavoz oficial de la Cancillería china, Guo Jiakun. El funcionario ratificó la visión diplomática de su país y dejó clara su decisión en este sentido.

“China siempre ha considerado las relaciones entre China y Colombia desde una perspectiva estratégica y a largo plazo, y está dispuesta a trabajar con el nuevo Gobierno colombiano para promover continuamente el desarrollo de las relaciones bilaterales”, aseveró Guo Jiakun.

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Previamente, la saliente administración de Gustavo Petro expandió los vínculos comerciales y tecnológicos con el gigante asiático. El mandatario izquierdista impulsó activamente proyectos de infraestructura pública y transición energética para disminuir la dependencia histórica de los Estados Unidos.

Portavoz del MRE: Felicitaciones por la exitosa celebración de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales colombianas. China siempre ha considerado las relaciones entre China y Colombia desde una perspectiva estratégica y a largo plazo, y está dispuesta a trabajar con… pic.twitter.com/mHI8rqtzdx — Zhu Jingyang (@zhu_jingyang) June 22, 2026

Por el contrario, Abelardo de la Espriella asumirá el mando el próximo 7 de agosto bajo una agenda de derecha. Su proyecto gubernamental estipula la reducción del aparato estatal en un cuarenta por ciento.

Asimismo, el presidente electo proyecta edificar megacárceles modernas y ejecutar operaciones militares contra agrupaciones criminales utilizando el respaldo de Washington e Israel. Este modelo político asimila las posturas de Javier Milei y Nayib Bukele.

El único país que no ha reconocido a De la Espriella es México, mientras que el mandatario de Argentina, Javier Milei, felicitó “enormemente” al líder electo colombiana. Por su parte, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, argumentó que “Colombia eligió el orden sobre la impunidad”.

Finalmente, Gustavo Petro advirtió que respetará los resultados definitivos únicamente cuando los jueces de la República terminen el escrutinio oficial. Este proceso legal e institucional tomará algunos días adicionales en resolverse.

¿Cuándo se conocen los resultados de los escrutinios en Colombia?

El Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil coordinan de manera inmediata el procesamiento de las actas oficiales. Los resultados definitivos de los escrutinios en Colombia se conocen habitualmente pocos días después de la votación.

Las comisiones escrutadoras municipales inician la verificación física de los documentos el mismo domingo de elecciones. Estos grupos de jueces y notarios consolidan los datos locales de forma ininterrumpida durante toda la semana.

Posteriormente, las comisiones departamentales recopilan las actas de cada rincón del país para resolver las reclamaciones legales pendientes. Este segundo filtro institucional aporta la seguridad jurídica indispensable sobre la votación de la ciudadanía.

Finalmente, los magistrados de la corporación nacional asumen el conteo general definitivo en la capital colombiana. El organismo superior anuncia los resultados consolidados y declara oficialmente al ganador una vez concluya la revisión de las mesas.

La duración exacta de la fase final de verificación legal depende directamente del margen de diferencia entre los candidatos en disputa. Una ventaja estrecha multiplica las impugnaciones de los testigos de votación en las comisiones.

El veredicto del escrutinio posee un carácter vinculante y reemplaza jurídicamente los datos informativos del preconteo inicial del domingo. El sistema constitucional colombiano garantiza así el respeto absoluto a la voluntad expresada en las urnas.

La ciudadanía puede seguir de cerca el avance diario de los escrutinios mediante las plataformas web institucionales habilitadas. Las herramientas virtuales ofrecen transparencia total y datos abiertos a los veedores políticos y medios de comunicación.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.