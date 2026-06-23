Por: El Espectador

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A través de sus canales oficiales, el Icetex hizo un llamado a las personas para que no caigan en estafas. Según explicaron, “hay gente que está enviando enlaces y códigos QR falsos para que paguen la cuota del Icetex”.

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La entidad recordó que los pagos se hacen únicamente en su página oficial, de manera presencial o a través de las entidades bancarias autorizadas, y no a través de códigos o enlaces particulares que envíen otras personas.

¿Cómo puede realizar pagos al Icetex?

Tenga en cuenta que hay varias maneras de pagar las cuotas de su crédito, ya sea virtual o presencialmente.

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Pagos por PSE:

Una de las opciones es a través de PSE, una plataforma que permite pagar en línea con cualquier banco. Para hacerlo, lo primero que debe hacer es ingresar a la página del Icetex. Busque la opción de “Pagos”. Una vez allí, seleccione la opción “Pagos por PSE”. Esto lo llevará a otra ventana donde deberá diligenciar su referencia de pago con el dígito de verificación, que puede encontrar en la parte superior derecha de sus recibos de pago. Finalmente selecciones la opción “Pagar”, y termine el trámite.

Pagos directamente en el banco:

También es posible hacer el pago directamente en las entidades recaudadoras aliadas con el Icetex. Según su portal oficial, estas son: Banco Agrario, ATH Banco Popular, Banco Itaú, Bancolombia, Banco de Bogotá y Banco Caja Social.

Si desea hacerlo de esta manera presencialmente debe:

Ir a una oficina bancaria o corresponsal autorizado.

Entregar el número de convenio, referencia de pago o el recibo físico.

Realizar el pago en efectivo o cheque en la ventanilla.

Si desea hacerlo de manera virtual directamente en los bancos estos son los pasos:

Ingresar al portal web del banco e iniciar sesión con su usuario y contraseña.

Buscar la opción de pagos: En el menú principal seleccione opciones como “Pagos”, “Pagar facturas” o “Pagar servicios”.

Buscar o registrar la empresa, servicio o entidad que desea pagar.

Digitar la información solicitada, como número de referencia y el valor a pagar.

Seleccionar la cuenta de ahorros o corriente para realizar el pago.

Confirmar el pago con el método de seguridad de su banco.

Guardar el comprobante una vez finalizado el proceso.

Pagos desde el exterior:

Si usted no se encuentra en Colombia, y necesita realizar un pago, puede solicitar a su banco en el exterior enviar una transferencia electrónica a la cuenta del Icetex en el Banco de Bogotá Miami o Citibank NY.

Recuerde que los costos asociados a la transferencia deben ser asumidos por el ordenante del pago (modalidad OUR), conforme a las tarifas establecidas por su banco. En este enlace está el instructivo completo para poder realizar el trámite, dependiendo de su caso.

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