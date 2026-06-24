Venezuela declaró el estado de emergencia luego del terremoto de magnitud 7,5 que sacudió al país y provocó graves afectaciones en varias regiones, incluida Caracas. Así lo anunció la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien aseguró que las autoridades se encuentran concentradas en las labores de rescate y atención a los damnificados.

Sigue a PULZO en Discover

La funcionaria indicó que el movimiento telúrico dejó derrumbes de edificios en distintas parroquias de la capital venezolana y afectaciones en estados como Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo y Falcón. Según explicó, los organismos de protección civil fueron desplegados de inmediato para atender la emergencia y buscar posibles sobrevivientes entre las estructuras afectadas.

“Estamos en este momento en estado de emergencia, tal como lo contempla nuestra Constitución”, afirmó Rodríguez durante una declaración oficial en la que pidió calma y colaboración a la ciudadanía.

Lee También

Delcy Rodríguez anuncia medidas en Venezuela por terremoto

Entre las medidas adoptadas por el Gobierno está la suspensión de clases durante los días restantes de la semana y la paralización de actividades que no correspondan a servicios esenciales. Asimismo, se ordenó detener temporalmente la operación del Metro y del sistema ferroviario para facilitar las labores de rescate y la evaluación de daños en infraestructura crítica.

Las autoridades también informaron sobre afectaciones en servicios públicos. En algunas zonas de Caracas y La Guaira fue suspendido el suministro de gas doméstico de manera preventiva, mientras que se reportaron fallas eléctricas y problemas en el abastecimiento de agua en sectores de Miranda, Falcón, Yaracuy, Zulia y otras regiones impactadas por el sismo.

Rodríguez pidió a los ciudadanos evacuar las viviendas que presenten daños estructurales importantes y permitir el ingreso de los equipos técnicos encargados de inspeccionar edificaciones. Además, anunció la activación de toda la red pública y privada de salud para atender a los heridos.

Terremoto en Filipinas de 6,9 provocó pánico y daños en Cebú; se descartó tsunami en el Pacífico

Un temblor en Filipinas, de magnitud 6,9, sacudió este martes 30 de septiembre las costas, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), corrigiendo un registro anterior de 7,0. El epicentro del sismo se ubicó en el mar a unos 11 kilómetros al sureste de Calape, un municipio de la provincia de Bohol, con una población de cerca de 33.000 personas.