En declaraciones entregadas a este medio, el diplomático indicó que tanto los funcionarios de la misión colombiana como sus familiares se encuentran fuera de peligro, aunque reconoció que la sede consular sufrió daños en su infraestructura.

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“Estamos saliendo del choque. El personal diplomático está a salvo, todos, y sus familias también”, señaló Rengifo al referirse a los momentos posteriores al sismo que causó alarma en distintas regiones venezolanas.

El embajador explicó que el consulado colombiano registró afectaciones que obligarán a efectuar una inspección detallada en las próximas horas para establecer el alcance de los daños y determinar las medidas a seguir.

“Sí quedó afectado. Mañana vamos a revisar lo que pasó. Hay afectación en la infraestructura”, manifestó el funcionario al entregar el balance preliminar de la situación.

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Debido a estas condiciones, la sede diplomática no prestará atención al público mientras avanzan las verificaciones técnicas. La suspensión temporal de los servicios busca garantizar la seguridad tanto de los trabajadores como de los ciudadanos que acuden a las instalaciones.

Las autoridades continúan evaluando los efectos del movimiento telúrico en distintas zonas del país, mientras organismos de emergencia y equipos técnicos adelantan recorridos para identificar daños en edificaciones públicas y privadas.