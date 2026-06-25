Las consecuencias del terremoto que golpeó el norte de Venezuela siguen dejando historias de profundo dolor. Una de ellas tiene como protagonista a Argemiro Antolínez Ángel, un santandereano que perdió la vida junto a su pareja sentimental cuando el edificio en el que vivían se desplomó por la fuerza del movimiento telúrico.

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El colombiano residía desde hace más de una década en Tucacas, estado Falcón, donde ocurrió el colapso del edificio La Mar Suite. Equipos de rescate recuperaron los cuerpos de la pareja entre los escombros y, según la información divulgada por Semana, ambos fueron encontrados abrazados.

El terremoto, registrado el 24 de junio, dejó una de las mayores tragedias recientes en Venezuela. El balance preliminar de las autoridades da cuenta de 188 personas fallecidas y más de 1.500 heridas, mientras continúan las labores de búsqueda y remoción de escombros en las zonas más afectadas.

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Aunque las labores de recuperación concluyeron en esa edificación, ahora las autoridades enfrentan un obstáculo por que no han podido contactar a familiares de Antolínez en Colombia, requisito indispensable para adelantar los trámites relacionados con la entrega del cuerpo y definir su destino final.

La búsqueda de sus allegados tomó fuerza gracias a la periodista colombiana Indira Ramírez, quien vive en España y difundió el caso con la esperanza de ubicar a algún familiar en Bucaramanga. En declaraciones entregadas al diario Vanguardia, explicó que el propósito es evitar que la familia permanezca sin conocer lo sucedido y dejó un número de contacto a través de WhatsApp: +34 637 300 459.

“Creemos que esto hay que hacerlo por humanidad. No podemos quedarnos con la idea de que su exesposa, hermanos, primos o hijos en Bucaramanga no sepan que esta persona falleció”, manifestó la comunicadora.

Mientras aparece algún familiar consanguíneo, el cuerpo del colombiano permanece en las instalaciones forenses de Tucacas. Una vez se establezca contacto con sus allegados, ellos decidirán si los restos serán trasladados a Colombia o permanecerán en territorio venezolano.

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Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.