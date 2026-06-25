La tragedia provocada por los dos poderosos terremotos que sacudieron a Venezuela sigue dejando un panorama desolador. Un día después de los sismos de magnitudes 7,2 y 7,5, las autoridades reportaron al menos 188 personas fallecidas, más de 1.500 heridas y miles de ciudadanos cuyo paradero todavía se desconoce.

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Además, las autoridades han contabilizado al menos 138 réplicas desde que ocurrió la emergencia, situación que mantiene en alerta a la población y ha dificultado las labores de búsqueda y rescate.

La Guaira es la zona más devastada por los sismos en Venezuela

El estado de La Guaira, en el norte del país, aparece como el epicentro de la tragedia. Decenas de edificios colapsaron o sufrieron daños estructurales de consideración, mientras habitantes de la región han pedido ayuda para rescatar a personas que permanecen atrapadas entre los escombros.

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Periodistas desplazados a la zona reportaron graves afectaciones en los servicios públicos, especialmente por la falta de electricidad y las dificultades en las comunicaciones.

Ante la magnitud de la emergencia, el gobierno interino de Delcy Rodríguez declaró el estado de emergencia nacional y catalogó a La Guaira como una “zona de desastre”.

Continúan las labores de rescate y aumentan los desaparecidos en Venezuela

Los organismos de socorro siguen trabajando en las regiones más afectadas por el movimiento telúrico, considerado el más fuerte registrado en Venezuela en más de un siglo.

Según el balance preliminar, al menos 157 personas permanecen desaparecidas y más de 37.000 ciudadanos aún no han podido ser ubicados por las autoridades, una cifra que podría variar a medida que avancen las labores de búsqueda.

La presidenta interina confirmó que equipos de rescate de distintas regiones del país fueron trasladados hacia La Guaira para reforzar las operaciones.

La emergencia también afectó infraestructura estratégica del país. El principal aeropuerto venezolano sufrió daños y tuvo que ser cerrado temporalmente, mientras que los sismos se sintieron en varias naciones de la región.

Las fuertes sacudidas obligaron a evacuar edificios en diferentes ciudades venezolanas e incluso destaron alertas en otros países de América Latina y el Caribe.

Mientras continúan las labores de rescate y la evaluación de daños, Venezuela permanece en estado de máxima alerta ante el temor de nuevas réplicas y el incremento del número de víctimas en las próximas horas.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.