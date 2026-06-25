La tragedia provocada por los devastadores terremotos que sacudieron a Venezuela sigue dejando historias que conmueven al país. Una de las más dolorosas tiene como protagonista al futbolista venezolano Héctor “Kike” Bello, quien confirmó que su esposa murió tras quedar atrapada bajo los escombros del edificio donde vivía la familia.

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La víctima fue hallada sin vida luego de varias horas de intensas labores de búsqueda realizadas por organismos de rescate en una de las zonas afectadas por los fuertes sismos registrados el miércoles.

La noticia ha causado profunda tristeza en el estado Sucre, tierra natal del deportista, donde diferentes organizaciones deportivas, clubes y aficionados han expresado mensajes de solidaridad hacia el jugador y su familia.

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En medio del dolor, una noticia dio algo de esperanza a los allegados de Bello: la pequeña hija de la pareja logró sobrevivir al colapso de la edificación. La menor fue rescatada con vida y actualmente permanece bajo protección mientras continúan las labores de atención a las víctimas de la emergencia.

Tras conocerse la muerte de su esposa, Héctor Bello acudió a sus redes sociales para compartir un desgarrador mensaje que rápidamente se volvió viral y generó cientos de reacciones de apoyo. “Nos dejaste solos en la lucha, mami. Me dejaste solito con nuestra hija”, escribió inicialmente el futbolista.

Posteriormente publicó otro mensaje aún más emotivo, en el que reflejó la difícil situación que enfrenta tras la tragedia. “Tu mami nos dejó, ¿cómo le digo yo eso a mi hija? Andrea, ¿cómo le explico a tu hija que perdiste la vida por salvar la de ella y yo no estuve en ese momento para hacer nada? ¿Cómo le explico? Dame la fuerza tú ahora porque yo no doy más”, expresó.

Las palabras del deportista han generado una enorme ola de solidaridad entre seguidores, compañeros de profesión y ciudadanos que han seguido con angustia las consecuencias de los terremotos.

La plataforma deportiva Cumaná de Campeones también se pronunció sobre la tragedia y envió un mensaje de respaldo al jugador.

(Vea también: Desgarradoras imágenes del terremoto en Venezuela: edificios colapsados, caos y cientos de víctimas)

“Todo el estado Sucre y el gremio futbolístico te abraza y te acompaña con respeto y solidaridad, esperando que encuentres serenidad en medio de la tristeza”, señalaron.

Héctor Enrique Bello Caballero es un futbolista venezolano que se desempeña como defensa central y ha formado parte de diferentes equipos del fútbol profesional de su país.

Su historia se ha convertido en uno de los rostros más dolorosos de la tragedia que vive Venezuela tras los terremotos, una emergencia que ha dejado centenares de fallecidos, miles de heridos y familias enteras marcadas por la pérdida de seres queridos.

Mientras continúan las labores de rescate y recuperación en las zonas afectadas, el mensaje de Bello resume el drama que atraviesan muchas familias venezolanas: el intento de encontrar fuerzas para seguir adelante después de perderlo todo en cuestión de segundos.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.