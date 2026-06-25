Por: El Espectador

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Recientemente, dos terremotos de magnitudes 7,5 y 7,2 sacudieron a Venezuela. El evento registrado el 24 de junio en el país vecino se conoce como un “doblete sísmico”, o una secuencia doble, como la llama el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS por sus siglas en inglés). Esto ocurre cuando dos terremotos de magnitud similar ocurren en un corto intervalo de tiempo y proximidad.

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Esta no es la primera vez que pasa en Venezuela. En septiembre de 2025 un terremoto de magnitud 6,2 y otro de magnitud 6,3 se registraron al oeste-suroeste de reciente doblete. Además, en este país se han registrado cinco terremotos de magnitud superior a 7 al norte o cerca de la costa desde 1900, según el USGS.

(Vea también: Terremoto de Venezuela dejó fuerte impacto en Colombia: estas fueron las zonas donde más se sintió)

Parte de la respuesta de por qué tiembla tanto en este país, pero sobre todo en Colombia, está en el cinturón de fuego del Pacífico, una extensa franja que rodea el océano Pacífico y concentra la mayor parte de la actividad sísmica y volcánica del mundo.

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Para entender mejor este concepto hay que tener claro cómo funciona la dinámica debajo de nuestros pies. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), la superficie terrestre de la Tierra no es una sola pieza sólida, sino que está fragmentada en enormes bloques llamados placas tectónicas que se desplazan constantemente. Ese movimiento es muy lento y casi imperceptible. Para hacernos una idea, la placa del Caribe se mueve lentamente hacia el oriente en relación con la placa Sudamericana, avanzando unos 20 milímetros por año.

Pero cuando esas placas chocan o se deslizan entre sí, liberan energía acumulada que produce sismos, temblores o terremotos.

En el caso de Colombia, hay tres placas tectónicas que interactúan: la Placa de Nazca, que se hunde por debajo de la Placa Sudamericana, y la Placa del Caribe, que ejerce presión desde el norte. En Venezuela, los terremotos han sido producto de las dos últimas placas.

Esta interacción es la responsable que en Colombia se registren cerca de 2.500 sismos al mes (unos 80 al día). La mayoría son de baja magnitud, la población no lo percibe y solo quedan registrados en los reportes técnicos de la Red Sismológica Nacional de Colombia, según el SGC.

¿Qué tiene que ver el cinturón de fuego del Pacífico con las placas tectónicas?

El cinturón, también llamado anillo de fuego, es una cadena de volcanes y zonas sísmicamente activas, expandida por aproximadamente 40.000 kilómetros y que rodea parcialmente la cuenca del océano Pacífico. Su extensión incluye los Andes de Sudamérica, la costa oeste de México y Estados Unidos, Centroamérica, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Indonesia, Malasia, entre otros países.

En esa zona se generan aproximadamente el 90 % de los terremotos del mundo, pues en el borde del Pacífico varias de esas placas se encuentran y chocan constantemente.

En este mapa del USGS se ve la expansión de cinturón sombreada en rojo. Al lado derecho está América. Las líneas en azul se conocen como “fosas oceánicas”, los puntos más profundos de la Tierra. Estas se forman geológicamente en los límites convergentes de placas tectónicas, en un proceso conocido como subducción. Cuando dos placas chocan, una de ellas (la más densa) se desliza y se hunde por debajo de la otra. Este proceso crea una “zanja” o depresión en la corteza terrestre.

Aunque Venezuela no hace parte de esta zona, en su territorio hay una alta interacción de placas. El norte del país se encuentra justo sobre el límite de fricción entre la Placa del Caribe y la Placa Sudamericana. Además, hay fallas geológicas (como una especie de grietas) que también generan una importante actividad sísmica.

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