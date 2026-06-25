Venezuela enfrenta una emergencia humanitaria de proporciones catastróficas tras ser sacudida la tarde de este miércoles 24 de junio por un violento “doblete sísmico”. Dos movimientos telúricos de gran intensidad golpearon el centro y el norte del país con una diferencia de apenas 39 segundos entre sí, dejando a su paso una estela de destrucción estructural masiva. El último reporte consolidado durante la mañana de este jueves eleva la cifra oficial a 164 víctimas fatales (con proyecciones iniciales de los cuerpos de socorro que ya rozan los 169 decesos) y al menos 971 personas heridas, mientras las brigadas de rescate remueven escombros contra el reloj.

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La secuencia destructiva inició hacia las 17:00 horas. El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) localizó el primer impacto, de magnitud 7.2, a unos 24 kilómetros de la localidad de San Felipe, en el estado Yaracuy. Acto seguido, la tierra volvió a quebrarse con un segundo sismo de magnitud 7.5 que sacudió con ferocidad a ciudades densamente pobladas como Valencia, Maracay e Isla Ratón. Los expertos confirmaron que ambos eventos se presentaron a una profundidad superficial menor a los 30 kilómetros, un factor técnico que multiplica el poder destructivo de las ondas en la superficie y explica el colapso inmediato de bloques de vivienda.

El balance de la tragedia fue comunicado formalmente por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en una declaración ante la cadena estatal Venezolana de Televisión (VTV):

Más allá del conteo preliminar de las autoridades en el terreno, el USGS activó una alerta roja en sus sistemas automáticos de estimación de daños (PAGER). Basado en modelos matemáticos y registros históricos de sismicidad superficial en estructuras de concreto vulnerables, el organismo norteamericano lanzó un alarmante pronóstico sobre el potencial alcance real de la tragedia:

Rango estimado de fallecidos Probabilidad estadística del modelo Nivel de respuesta requerido Entre 10.000 y 100.000 muertos 42% (Escenario más probable) Respuesta internacional generalizada Entre 1.000 y 10.000 muertos 33% Movilización nacional e internacional Más de 100.000 muertos 17% Catástrofe humanitaria global

Entretanto, la logística de atención médica enfrenta desafíos extremos. La sede nacional de la Cruz Roja en Venezuela reportó que sus instalaciones sufrieron “daños críticos” debido a las réplicas, las cuales ya superan las 30 réplicas consecutivas y continúan debilitando los cimientos de la infraestructura urbana. Pese al agrietamiento de sus sedes, los delegados del organismo internacional confirmaron que sus operaciones de triaje y rescate en estructuras colapsadas se mantienen activas de forma ininterrumpida, coordinando esfuerzos con la red de hospitales públicos para estabilizar al casi millar de heridos que colman las salas de urgencias en el norte del país.

Terremoto en Filipinas de 6,9 provocó pánico y daños en Cebú; se descartó tsunami en el Pacífico

Un temblor en Filipinas, de magnitud 6,9, sacudió este martes 30 de septiembre las costas, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), corrigiendo un registro anterior de 7,0. El epicentro del sismo se ubicó en el mar a unos 11 kilómetros al sureste de Calape, un municipio de la provincia de Bohol, con una población de cerca de 33.000 personas.