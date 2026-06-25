El Servicio Geológico Colombiano recibió 484 reportes ciudadanos tras el sismo ocurrido en Yumare, Venezuela. En varias zonas del oriente del país la intensidad alcanzó nivel 5, considerado como “sentido fuertemente”.

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El fuerte terremoto que sacudió a Venezuela en la tarde del 24 de junio también tuvo efectos perceptibles en distintas regiones de Colombia. De acuerdo con el más reciente balance del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento telúrico generó cientos de reportes de ciudadanos que sintieron el evento en diferentes departamentos del territorio nacional.

Los datos del terremoto en Venezuela

Según la información consolidada por la entidad, el sismo tuvo epicentro en Yumare, Venezuela, se registró a las 5:05 de la tarde y alcanzó una magnitud de 7,5. Además, fue un evento superficial, con una profundidad menor a 30 kilómetros, una condición que suele aumentar la percepción del movimiento en amplias zonas.

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#SGCSismoSentido. Sismo internacional ayer 24 de junio de 2026 a las 5:05 p. m. en Yumare, Venezuela. Magnitud 7,5. Información obtenida gracias a los reportes enviados por la comunidad. Más información para este sismo: https://t.co/JyJkMIA3OJ Si lo sentiste repórtalo en:… pic.twitter.com/nj1TfrmkHQ — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) June 25, 2026

El mapa de intensidades divulgado por el SGC muestra que la máxima intensidad reportada en Colombia fue de nivel 5, catalogada como “sentido fuertemente”. Los reportes más altos provinieron de municipios como Arauca, Cumaribo, Puerto Carreño, Inírida y Málaga.

En total, la entidad recibió 484 reportes ciudadanos procedentes de 71 centros poblados, distribuidos en 64 municipios de 23 departamentos del país, lo que evidencia el amplio alcance que tuvo el terremoto en territorio colombiano.

Aunque el temblor generó alarma en varias ciudades y municipios, las autoridades descartaron riesgos de tsunami para la costa Caribe colombiana tras las evaluaciones realizadas después del evento.

El terremoto también fue percibido en ciudades como Bogotá, Bucaramanga, Cali y otras zonas del país, donde algunas personas evacuaron edificaciones de manera preventiva mientras se realizaban las verificaciones correspondientes.

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