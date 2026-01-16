Mientras la atención internacional se ha concentrado en la captura de Nicolás Maduro y el reacomodo político en Venezuela, en las calles de Caracas la principal preocupación volvió a ser el costo de la vida. Así lo documentó BBC, que recogió testimonios de ciudadanos afectados por el alza acelerada de precios en alimentos y productos básicos.

En supermercados y mercados populares, los consumidores se enfrentan a decisiones cada vez más difíciles. Según el medio británico, artículos como un kilo de manzanas pueden costar hasta 10 dólares (37.000 pesos a cambio de hoy), mientras que productos de aseo personal alcanzan precios muy superiores a los de ciudades europeas.

De hecho, otra de las ciudadanas entrevistadas por el medio señala que solo medio cartón de huevos le cuesta 10 dólares, los mismos 37.000 pesos, del kilo de manzanas. La comida está impagable en el vecino país.

Acá, los testimonios:

Inflación, dólar paralelo y salarios que no alcanzan

De acuerdo con proyecciones del Fondo Monetario Internacional citadas por la BBC, Venezuela cerró 2025 con una inflación del 548 % y un crecimiento económico de apenas 0,5 %, en un país cuyo PIB es hoy casi 80 % inferior al pico alcanzado en 2012.

A este panorama se suma la presión cambiaria. Comercios cobran indistintamente en bolívares o en dólares, obligando a los ciudadanos a hacer conversiones constantes. El tipo de cambio paralelo, mucho más alto que el oficial, sigue marcando los precios en muchos establecimientos.

Economistas consultados por la BBC señalaron que las restricciones para exportar petróleo, las sanciones de Estados Unidos y la incertidumbre política han reducido el ingreso de divisas, empujando los precios al alza incluso en dólares.

