Las impactantes imágenes del terremoto que golpeó a Venezuela continúan apareciendo en redes sociales. En las últimas horas se conoció un video grabado desde el interior de un avión que se encontraba en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, donde el movimiento telúrico sorprendió a pasajeros y tripulantes mientras la aeronave permanecía en tierra.

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La grabación muestra cómo la aeronave comienza a sacudirse de forma repentina, mientras las personas observan con preocupación lo que ocurre alrededor.

A medida que avanzaba el evento sísmico, también se apreció el movimiento de distintas estructuras de la terminal aérea, escenario que reflejó la magnitud del fenómeno registrado en el norte del vecino país.

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El video rápidamente se difundió en plataformas digitales y se convirtió en uno de los registros más comentados de la emergencia, ya que permitió evidenciar el impacto del terremoto desde un punto poco habitual. Las imágenes se suman a otros videos captados en calles, edificios y viviendas durante el fuerte movimiento sísmico.

🇻🇪 | El momento del terremoto en Venezuela desde el interior de un avión comercial estacionado en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. pic.twitter.com/FLv3U2Vc7r — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) June 25, 2026

El aeropuerto de Maiquetía sufrió afectaciones por el terremoto

El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar también registró daños como consecuencia del terremoto. Reportes preliminares indicaron afectaciones en parte de la infraestructura, lo que obligó a suspender temporalmente las operaciones mientras las autoridades adelantaban inspecciones para evaluar el estado de las instalaciones.

Las autoridades venezolanas continúan con las labores de atención de la emergencia y la evaluación de los daños ocasionados por el sismo, que también provocó afectaciones en distintas zonas de Caracas y del estado La Guaira. Entretanto, los organismos de socorro mantienen el monitoreo ante la posibilidad de nuevas réplicas y avanzan en las tareas de rescate en las áreas más impactadas.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.