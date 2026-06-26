Un impactante video aficionado grabado por un grupo de pescadores artesanales se convirtió en el registro más crudo de los primeros segundos del devastador “doblete sísmico” de magnitudes 7.2 y 7.5 que sacudió la costa de Venezuela el pasado miércoles 24 de junio. El material audiovisual, que ya se volvió viral en plataformas digitales, captura el desconcierto y el terror de los tripulantes a bordo de una pequeña embarcación blanca mientras la superficie del mar se agita de forma inusual.

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La unidad de verificación de El Tiempo analizó el material mediante herramientas de geolocalización como Google Maps y Google Earth. Tras examinar la morfología de los relieves montañosos, los accidentes de la línea costera y las referencias de los testigos, se confirmó que la grabación corresponde al litoral del estado La Guaira, la zona cero de la tragedia donde ya se reportan más de 100 edificios multifamiliares completamente colapsados.

El diálogo del desespero en altamar: “Mira allá en Caribe”, advierte uno de los marineros en medio del sismo. En cuestión de segundos, el audio del video se inunda de gritos de alerta: “Acaba de temblar ahorita”, “mira allá a Macuto, La Guaira”, “¡vámonos, la familia de nosotros!”, “Dios mío, mira esa vaina”. Al fondo de la toma, la cámara registra cómo se desploman de forma consecutiva múltiples estructuras urbanas, levantando gigantescas nubes de escombros y polvo que borraron el horizonte de la localidad de Maiquetía.

La densa nube de polvo documentada por los pescadores en dirección a Maiquetía predecía un daño institucional severo. Dicha localidad alberga el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, la principal terminal aérea y puerta de entrada de Venezuela. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, confirmó que la infraestructura sufrió fallas estructurales críticas en sus terminales y pistas de rodaje debido al impacto del evento principal de magnitud 7.5, razón por la cual permanece temporalmente clausurado y fuera de servicio para vuelos comerciales y de emergencia no coordinados.

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El ministro de Salud, Carlos Alvarado, y el jefe de la cartera del Interior, Diosdado Cabello, entregaron un balance oficial consolidado que evidencia la magnitud del desastre. El impacto del sismo superficial de menos de 30 kilómetros de profundidad ha devastado el tejido social de la costa central:

Categoría de Impacto Cifra Oficial Reportada Zonas y Detalles Técnicos Víctimas Mortales 235 personas La mayor concentración de fallecidos se registra en La Guaira. Ciudadanos Heridos Más de 4.300 lesionados Atendidos bajo colapso hospitalario en el sistema público. Familias Afectadas Más de 70.000 familias Impacto crítico en los sectores de Caraballeda y Catia La Mar. Población Damnificada 2.927 familias Personas que perdieron la totalidad de sus viviendas. Desaparecidos y Atrapados 157 desaparecidos / 200 atrapados Objetivos prioritarios de los equipos de rescate urbano. Infraestructura Destruida 100+ edificios colapsados / 8 hospitales dañados Estructuras de concreto demolidas; centros médicos evacuados.

Para contener la crisis de orden público y acelerar la remoción de escombros, el Gobierno central ordenó robustecer el despliegue de seguridad en el litoral. Cabello anunció que el contingente inicial de 4.200 funcionarios de rescate fue incrementado formalmente a 11.500 hombres y mujeres de seguridad de las Fuerzas Armadas y Protección Civil.

Otra mirada del terremoto en la Guaira desde la playa 🚨🙏🙏 pic.twitter.com/N5qt6oLGm8 — TeamTrumpVzla🫓 🇻🇪🗽🇺🇸 (@javie1917516) June 24, 2026

La corresponsal de El Tiempo en Venezuela, Ana Rodríguez Brazón, logró ingresar a las barriadas más golpeadas de La Guaira y constató que la ayuda institucional aún no da abasto ante las dimensiones del siniestro. Amplios sectores populares se encuentran completamente a oscuras, sin fluido eléctrico, sin señal de telefonía móvil y padeciendo un desabastecimiento crítico de agua potable y suministros médicos esenciales.

La desesperación de la población civil ya desató brotes de alteración del orden público. Múltiples farmacias y depósitos de medicamentos terminaron saqueados durante las últimas horas por ciudadanos que buscan desesperadamente analgésicos e insumos de primeros auxilios. En paralelo, la sociedad civil de Caracas ha comenzado a organizarse de manera autónoma, transportando caravanas improvisadas con botellas de agua y alimentos no perecederos para mitigar el hambre en las calles.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.