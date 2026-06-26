La tragedia que vive Venezuela después de los devastadores terremotos de esta semana sigue despertando muestras de solidaridad en Colombia. La empresa de productos para mascotas Laika anunció la campaña ‘Patitas por Venezuela’, una iniciativa con la que busca recolectar ayudas para las familias, perros y gatos afectados por la emergencia.
(Vea también: Nuevo temblor en Venezuela aumenta el temor luego de devastadores terremotos)
La jornada de donaciones estará disponible entre el 25 y el 30 de junio en diferentes tiendas de la compañía ubicadas en Bogotá, Cundinamarca, Medellín y Cali.
¿Qué se puede donar para ayudar a Venezuela?
La compañía informó que las personas interesadas en apoyar la causa podrán entregar:
- Alimento para perros y gatos.
- Alimentos no perecederos.
- Agua.
- Medicamentos.
- Productos de aseo.
La iniciativa surgió luego de la emergencia provocada por los fuertes sismos que dejaron centenares de muertos, miles de damnificados y severos daños en varias ciudades venezolanas.
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Estos son los puntos de acopio habilitados por Laika
Bogotá
- Calle 140: calle 140 #13-18
- Calle 116: calle 116 # 18B-43
- Chapinero: carrera Séptima # 59-34
- Modelia: calle 24 # 74A-67
- Usaquén: carrera Séptima # 124-97
Cundinamarca
- La Caro: Chía: Km 25,5 Chía-Cajicá
Medellín
- Llanogrande: km 7, vía Llanogrande
- Poblado: calle Segunda sur #32-54
- Arkadia: carrera 70 # 1-141, local 9822
Cali
- Pance: calle 18 # 127-120
- Capri: calle 13 # 75-110
- Santa Mónica: avenida Sexta a norte # 28-39
La empresa invitó a los colombianos a sumarse a la campaña y contribuir con ayudas para las familias y las mascotas que resultaron afectadas por una de las peores tragedias naturales que ha vivido Venezuela en los últimos años.
Videos del terremoto en Venezuela
Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.
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