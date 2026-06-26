La tierra volvió a moverse en Venezuela. En la tarde de este viernes 26 de junio, el país registró un nuevo sismo de magnitud 4,9, apenas dos días después de los potentes terremotos que dejaron centenares de víctimas y provocaron graves daños en varias regiones.

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(Vea también: Aumenta número de víctimas por terremoto en Venezuela: hay casi 1.000 fallecidos)

El movimiento telúrico ocurrió a las 6:16 de la tarde, hora venezolana, y tuvo una profundidad superficial, inferior a los 30 kilómetros.

El sismo se produjo en medio de las labores de rescate

El nuevo movimiento se registró cuando las autoridades y organismos de socorro continúan desplegados en las zonas más afectadas por los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 ocurridos el pasado miércoles 24 de junio.

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Las tareas de búsqueda y atención de los damnificados se mantienen en distintos puntos del país, especialmente en las regiones donde se reportaron edificios colapsados, daños en infraestructura y miles de personas afectadas por la emergencia.

Las autoridades siguen intentando localizar a personas desaparecidas y brindar asistencia a las familias que perdieron sus viviendas tras los fuertes movimientos de tierra.

Crece el temor por nuevas réplicas en Venezuela

El nuevo sismo ha incrementado la preocupación entre los habitantes de las zonas golpeadas por la tragedia, que permanecen atentos ante la posibilidad de más réplicas.

Desde el primer terremoto, Venezuela ha registrado decenas de movimientos posteriores, lo que ha obligado a mantener activados los protocolos de emergencia y a reforzar el monitoreo de la actividad sísmica.

Los organismos de gestión del riesgo pidieron a la ciudadanía conservar la calma, seguir las recomendaciones oficiales y evitar permanecer en estructuras que hayan sufrido daños por los anteriores temblores.

Mientras el país intenta recuperarse de una de las peores tragedias naturales de los últimos años, el nuevo movimiento telúrico demuestra que la emergencia sigue activa y que las autoridades continúan en máxima alerta.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.