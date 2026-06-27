Mientras continúan las labores de rescate tras los devastadores terremotos que sacudieron a Venezuela, expertos internacionales comenzaron a analizar las razones por las que decenas de edificios colapsaron o sufrieron graves daños en distintas ciudades del país.

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Según especialistas consultados por CNN, la combinación entre construcciones antiguas, la falta de mantenimiento y posibles problemas de corrupción podría haber contribuido a la magnitud de la tragedia.

Expertos creen que muchos edificios eran vulnerables

El profesor asociado de Riesgos Naturales de la Universidad de Coventry, Matthew Blackett, explicó que la prolongada crisis económica y la corrupción generalizada en Venezuela habrían incidido en el estado de las edificaciones.

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El experto señaló que numerosos inmuebles probablemente recibieron poco mantenimiento o fueron levantados sin cumplir plenamente las normas de construcción.

Las imágenes de lo hallado en los recastes son lapidarias:

Tu me estás diciendo que

Las columnas de los edificios de la gran Misión vivienda Venezuela del régimen,

eran de ANIME, ANIME .😡 si no me crees mira el siguiente video 😩😩😫😩🇻🇪 Terremoto en Venezuela pic.twitter.com/NDkkplCNOM — Me dicen la Negra 🥰 🇻🇪 (@yeligamboa) June 27, 2026

De acuerdo con datos de Transparency International, Venezuela aparece entre los países con peores indicadores de percepción de corrupción en el sector público.

Muchas construcciones fueron levantadas hace más de medio siglo

Los especialistas citados por CNN también indicaron que buena parte de los edificios que colapsaron fueron construidos durante las décadas de 1950, 1960 y 1970, antes de que las normas antisísmicas del país fueran actualizadas.

Incluso, el hijo del expresidente venezolano Nicolás Maduro aseguró que gran parte de las edificaciones que se vinieron abajo en Caracas pertenecían precisamente a ese periodo.

Blackett explicó que durante los años de bonanza petrolera se construyeron numerosos edificios y viviendas y que, en algunos casos, pudo haberse sacrificado la calidad o la seguridad de las obras.

También cuestionan la falta de adecuaciones antisísmicas

Otro de los factores mencionados por los expertos es que muchas edificaciones, aparentemente, nunca fueron adaptadas para cumplir con las exigencias de las normativas modernas de resistencia sísmica.

El profesor de Ingeniería Civil de la Universidad de Bristol, Raffaele De Risi, señaló al medio internacional que será necesario realizar una evaluación detallada para determinar cuántos inmuebles fueron construidos antes de la implementación de estas normas o, incluso, al margen de ellas.

Por su parte, Blackett comparó el caso venezolano con el de ciudades como San Francisco, donde después de grandes terremotos se impulsaron programas de inspección y adecuación de edificios para reducir riesgos futuros.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.