En medio de la emergencia humanitaria que atraviesa Venezuela por los devastadores terremotos de esta semana, una nueva iniciativa busca facilitar la llegada de ayuda económica a las familias afectadas.

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Las compañías Western Union y SuperGiros anunciaron que eliminarán temporalmente el cobro de comisiones para las personas que quieran enviar dinero al país vecino, permitiendo que el monto consignado llegue de manera íntegra a los damnificados.

La medida fue adoptada como una respuesta a la tragedia que deja centenares de muertos, miles de heridos y decenas de miles de personas afectadas.

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Según informaron las compañías, la campaña solidaria entró en vigencia de manera inmediata y se extenderá hasta el próximo 10 de julio.

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La iniciativa funcionará a través de la alianza entre Western Union y SuperGiros, operada por Acciones & Valores.

El beneficio estará disponible en las regiones del país que son atendidas por la red de SuperGiros y sus aliados, entre ellas:

Bogotá.

Norte de Santander.

La Costa Caribe.

El suroccidente colombiano.

La Orinoquía.

Los Llanos Orientales.

Las compañías precisaron que todas las operaciones se harán bajo la vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Las empresas explicaron que, en medio de una emergencia de esta magnitud, el acceso rápido a recursos económicos puede convertirse en una ayuda fundamental para las familias afectadas.

El presidente ejecutivo de SuperGiros, Edgar Páez, aseguró que la intención es que el dinero enviado llegue completo a quienes necesitan apoyo para afrontar la tragedia.

Por su parte, Mario Cohén, responsable de Western Union para Colombia, Panamá y Venezuela, señaló que la eliminación de las tarifas busca evitar barreras económicas que dificulten la solidaridad entre ambos países.

La iniciativa se suma a las campañas de recolección de ayudas, donaciones y centros de acopio que se han habilitado en Colombia para apoyar a los damnificados por los terremotos que golpearon a Venezuela.

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Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.