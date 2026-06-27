Los terremotos que golpearon a Venezuela y dejaron centenares de muertos, miles de heridos y decenas de miles de damnificados también despertaron una ola de solidaridad en Colombia y otros países de la región.

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(Vea también: [Video] Abuchearon a Delcy Rodríguez durante visita a zona del derrumbe en Caracas)

Fundaciones, organismos internacionales, empresas privadas y organizaciones de venezolanos en el exterior habilitaron campañas para recibir ayudas económicas y en especie, con el fin de apoyar a las familias que perdieron sus viviendas y a las comunidades que permanecen en emergencia.

Estas son algunas de las iniciativas que están activas.

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Organizaciones que reciben donaciones para Venezuela

La Fundación Solidaridad por Colombia activó una campaña para recaudar recursos destinados a la atención de los damnificados. Las personas interesadas pueden hacer aportes económicos a través de los canales habilitados por la organización.

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También se encuentran recibiendo apoyo económico organismos internacionales con presencia en Venezuela, entre ellos:

Cruz Roja.

Cáritas.

Save the Children.

International Medical Corps.

Love Venezuela Foundation + We Love Foundation.

Healing Venezuela.

Unicef.

Estas entidades desarrollan labores humanitarias en terreno y cuentan con plataformas oficiales para recibir donaciones.

El Minuto de Dios abrió una campaña para ayudar a Venezuela

La Corporación El Minuto de Dios lanzó la campaña ‘Venezuela: Un Minuto por los panas’, con la que espera movilizar ayudas económicas y en especie.

Quienes deseen donar dinero pueden hacerlo en:

Cuenta de ahorros Davivienda No. 0040 0016 0590.

Titular: Corporación Organización El Minuto de Dios.

NIT: 860.010.371-0.

También se pueden hacer aportes a través de la página oficial de la organización.

La campaña recibe:

Alimentos no perecederos.

Kits de aseo.

Colchonetas.

Herramientas.

Insumos básicos para las familias afectadas.

Puntos de acopio de El Minuto de Dios

Bogotá: Banco de Ropas – Transversal 73A No. 82-61, barrio Minuto de Dios.

Banco de Ropas – Transversal 73A No. 82-61, barrio Minuto de Dios. Medellín: carrera 49 No. 53-19, Oficina 403, Edificio Bancoquia.

carrera 49 No. 53-19, Oficina 403, Edificio Bancoquia. Bucaramanga: carrera 27 No. 19-40, oficina COMD.

carrera 27 No. 19-40, oficina COMD. Cúcuta: avenida 1E No. 20-56, barrio Blanco-Caobos.

avenida 1E No. 20-56, barrio Blanco-Caobos. Cartagena: carrera 15 No. 31-110, Centro Comercial San Lázaro, local 19.

carrera 15 No. 31-110, Centro Comercial San Lázaro, local 19. Barranquilla: calle 73 No. 7E esquina, barrio El Bosque.

calle 73 No. 7E esquina, barrio El Bosque. Cali: calle 5B No. 37-120, San Fernando.

Entre los productos que están recibiendo se encuentran:

Agua potable.

Alimentos no perecederos.

Leche y fórmulas infantiles.

Alimento para mascotas.

Medicamentos.

Botiquines.

Pañales.

Cobijas.

Colchonetas.

Carpas.

Linternas y baterías.

Ropa y zapatos.

Productos de limpieza.

Por su parte, la comunidad de venezolanos en Colombia, Cedrizuela, confirmó puntos de recolección en Bogotá, Medellín, Cali y Pereira para llevar ayudas hasta la frontera.

También hay campañas para ayudar a perros y gatos afectados

La emergencia en Venezuela también dejó miles de animales abandonados o atrapados entre los escombros.

Por eso, la Fundación Ruta Animal, Misión Kiara y Avianca lanzaron la campaña “Una garra por Venezuela”, con la meta de recolectar ayuda para perros y gatos.

La convocatoria pide a la ciudadanía bogotana para que en el puente festivo done alimentos para perros y gatos, medicamentos veterinarios, platos desechables y otros elementos que permitan atender a cientos de animales que hoy también enfrentan las consecuencias de esta emergencia.

Centros de acopio habilitados en estaciones de Bomberos Bogotá:

Puente Aranda: calle 20 No. 68A – 06

calle 20 No. 68A – 06 Kennedy: carrera 79 No. 41D – 20 Sur

carrera 79 No. 41D – 20 Sur Chapinero: carrera 9A No. 61 – 77

carrera 9A No. 61 – 77 Restrepo: avenida Carrera 27 No. 19A – 10 Sur

Además, Laika puso en marcha la iniciativa ‘Patitas por Venezuela’, mediante la cual recibe:

Alimentos para perros y gatos.

Medicamentos.

Agua.

Productos de aseo.

La jornada de recolección estará habilitada hasta el 30 de junio en tiendas de:

Bogotá.

Cundinamarca.

Medellín.

Cali.

Colombia también alista ayuda oficial para Venezuela

El Gobierno colombiano informó que activó las capacidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, las Fuerzas Militares, la Policía y la Defensa Civil para atender cualquier solicitud de apoyo que haga Venezuela.

El director de la UNGRD, Javier Pava, indicó que cualquier envío de personal o ayuda humanitaria será coordinado a través de los canales diplomáticos establecidos entre ambos países.

Recomendación antes de donar

Las autoridades y organizaciones humanitarias pidieron verificar la autenticidad de las plataformas y cuentas bancarias antes de hacer cualquier aporte, con el fin de evitar fraudes y garantizar que la ayuda llegue realmente a las personas afectadas por la tragedia.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.