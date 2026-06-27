Por: El Colombiano

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Cuatro horas en una sala aeroportuaria de Venezuela, llevan los 21 bomberos y un ingeniero que envió la Alcaldía de Medellín a ese país, este viernes, para apoyar las labores de rescate, luego del terremoto que sacudió ese territorio.

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La denuncia la realizó el alcalde Federico Gutiérrez, quien consideró la situación como absurda: “El pueblo Venezolano necesitando atención en la búsqueda de personas con y sin vida por el terrible terremoto y las ‘autoridades’ de Venezuela no los deja ingresar”.

(Lea más: Terremotos en la Venezuela de Delcy Rodríguez: las verdades ocultas bajo los escombros del régimen bolivariano)

El mandatario, agregó que “el gobierno colombiano está diciendo que todo tiene que ser coordinado con ellos. Señores es una tragedia”.

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Dos potentes terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron este miércoles a Venezuela, dejando, al menos, a 920 personas muertas y más de 4.300 resultaron heridas.

Absurdo.

No dejaron entrar a Venezuela a nuestros Bomberos Medellín @AlcaldiadeMed @DAGRDMedellin . Llevan 4 horas en sala en aeropuerto en territorio venezolano.

El pueblo Venezolano necesitando atención en la búsqueda de personas con y sin vida por el terrible terremoto y las… pic.twitter.com/p6nwC3p6Si — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) June 27, 2026

El equipo de Bomberos de Medellín que viajó a Venezuela dispone de autonomía logística para operar durante los siete días con autosuficiencia, lo que incluye alimentación, alojamiento, comunicaciones, generación de energía, potabilización de agua y equipamiento técnico propio, una capacidad que le permite concentrarse exclusivamente en las labores humanitarias sin generar cargas adicionales para el país receptor.

La misión que tienen encomendada los socorristas es desarrollar capacidades en búsqueda y localización electrónica de víctimas; acceso a espacios confinados; rescate vertical; atención prehospitalaria; respuesta a incidentes con materiales peligrosos; operación de drones; estabilización de estructuras; corte y penetración de elementos estructurales; e iluminación para operaciones nocturnas.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.