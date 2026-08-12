El Gobierno de Abelardo de la Espriella solicitó a Estados Unidos adelantar operaciones conjuntas en territorio colombiano con el objetivo de combatir a grupos considerados terroristas, según confirmó Pete Hegseth, secretario de Guerra estadounidense.
“Colombia ya ha solicitado al Departamento de Guerra unirse a Colombia en su lucha contra el narcoterrorismo, autorizando operaciones militares conjuntas para destruir terroristas y redes terroristas”, afirmó Hegseth durante su intervención desde Panamá.
#Mundo | El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó que el Gobierno de Abelardo de la Espriella autorizó a Estados Unidos a lanzar operaciones conjuntas en suelo colombiano “para combatir el terrorismo”.Lee También
El grupo de rescate Topos de México amplía su labor internacional tras el terremoto en Colombia Luis Alfonso Plazas Vega será juzgado en Estados Unidos por tortura y ejecución extrajudicial en el caso del Palacio de Justicia Inflación en EE. UU.: el índice de precios al consumidor sube 0,1 % en julio y cumple expectativas del mercado Sismo de magnitud 4,0 sacude la provincia de Guayas en Ecuador y mantiene en alerta a la región costera
Vía: @EddyMosquera0https://t.co/R0kxQZ2KMp pic.twitter.com/zBQb6lK7h0
— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 12, 2026
Así las cosas, Colombia se sumará como el país número 19 a la Coalición Anticárteles de las Américas (ACCC), una alianza liderada por Estados Unidos que busca reforzar la cooperación militar y de seguridad para enfrentar el narcotráfico y las organizaciones criminales en la región.
La decisión se suma al acercamiento que De la Espriella había anunciado con la administración de Donald Trump y a la incorporación de Colombia al denominado Escudo de las Américas, una iniciativa impulsada desde Washington para fortalecer la lucha regional contra organizaciones criminales y el narcotráfico.
Por ahora, no se han conocido detalles sobre el número de efectivos estadounidenses que participarían en las operaciones ni sobre las zonas específicas en las que se desarrollarían.
Posesión de Abelardo de la Espriella
La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.
* Pulzo.com se escribe con Z
Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.
LO ÚLTIMO