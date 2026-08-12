El Gobierno de Abelardo de la Espriella solicitó a Estados Unidos adelantar operaciones conjuntas en territorio colombiano con el objetivo de combatir a grupos considerados terroristas, según confirmó Pete Hegseth, secretario de Guerra estadounidense.

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“Colombia ya ha solicitado al Departamento de Guerra unirse a Colombia en su lucha contra el narcoterrorismo, autorizando operaciones militares conjuntas para destruir terroristas y redes terroristas”, afirmó Hegseth durante su intervención desde Panamá.

Así las cosas, Colombia se sumará como el país número 19 a la Coalición Anticárteles de las Américas (ACCC), una alianza liderada por Estados Unidos que busca reforzar la cooperación militar y de seguridad para enfrentar el narcotráfico y las organizaciones criminales en la región.

La decisión se suma al acercamiento que De la Espriella había anunciado con la administración de Donald Trump y a la incorporación de Colombia al denominado Escudo de las Américas, una iniciativa impulsada desde Washington para fortalecer la lucha regional contra organizaciones criminales y el narcotráfico.

Por ahora, no se han conocido detalles sobre el número de efectivos estadounidenses que participarían en las operaciones ni sobre las zonas específicas en las que se desarrollarían.

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