El presidente Donald Trump volvió a agitar el panorama político en Estados Unidos al asegurar que estaría dispuesto a invocar la Ley de Insurrección, una medida que permitiría desplegar tropas federales en territorio nacional para contener disturbios o rebeliones.

Durante un encuentro con periodistas en el Despacho Oval, el líder republicano afirmó que no dudaría en aplicar la norma si considera que la seguridad está en riesgo.

Sus palabras se dieron en medio de la tensión política que provocaron las acciones legales de Illinois y Oregón, dos estados demócratas que buscan bloquear el despliegue de la Guardia Nacional ordenado por el exmandatario.

Qué es la Ley de Insurrección

Trump insistió en que su decisión obedecería únicamente a un escenario extremo. “Si la gente estuviera siendo asesinada y los tribunales nos detuvieran, o los gobernadores o alcaldes nos detuvieran, claro que lo haría”, expresó.

La Ley de Insurrección permite al presidente de Estados Unidos usar las fuerzas armadas dentro del país para restablecer el orden cuando las autoridades locales no pueden o se niegan a hacerlo. Su invocación, sin embargo, es vista como una medida excepcional y de fuerte carga política.

