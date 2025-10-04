El Departamento del Tesoro de Estados Unidos está considerando acuñar una nueva moneda de un dólar con la imagen del presidente Donald Trump, como parte de las celebraciones por el 250 aniversario de la fundación del país, según reveló FOX Business.

(Vea también: Trump mandó hasta a su yerno a Medio Oriente para cerrar con Hamás negociación sobre rehenes)

De acuerdo con esa información, el borrador muestra a Trump frente a una bandera estadounidense y con el puño en alto, una pose similar a la que dio la vuelta al mundo cuando fue herido en el oído durante un intento de asesinato en Pensilvania en 2024.

Cómo sería la moneda con la cara de Donald Trump

El diseño aún no ha sido aprobado, pero el primer borrador busca reflejar, según el comunicado, “el espíritu perdurable de la democracia estadounidense incluso ante los mayores desafíos”.

El Departamento del Tesoro tiene la autoridad legal para acuñar monedas conmemorativas, y cada cierto tiempo emite series especiales. En 2024, por ejemplo, se lanzaron las monedas dedicadas a Harriet Tubman y a la “Generación más grande”, con ventas combinadas de más de 130.000 unidades.

Entre las monedas más exitosas de la historia se encuentra la moneda de la Estatua de la Libertad de 1986, que vendió cerca de 15,5 millones de piezas, y las series conmemorativas de los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, que superaron los 2,4 millones, recordó FOX Business.

La idea de una moneda con la cara del presidente ha causado comentarios irónicos en redes, donde varios usuarios bromean con que Trump “por fin será de curso legal”.

Sin embargo, más allá del humor, el plan busca posicionar al mandatario como símbolo de la nueva era estadounidense, en vísperas del aniversario 250 de la independencia.

Si se aprueba, Trump se uniría a una lista de figuras históricas que han sido homenajeadas en monedas conmemorativas, desde George Washington hasta Harriet Tubman, aunque —en este caso— con el toque inconfundible del propio Trump: un presidente que literalmente quiere dejar su sello en el dinero.

