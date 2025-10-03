El nombre de Robert Morris, que durante dos décadas encabezó una de las megaiglesias más influyentes de Estados Unidos, quedó marcado para siempre tras su confesión judicial.

(Vea también: Se esperan 300.000 manifestantes en toda Francia ante la propuesta presupuestaria del primer ministro)

Según NBC News, el pastor de 64 años admitió haber abusado de una menor en los años 80, lo que representa un derrumbe público para quien fue asesor espiritual de Donald Trump y figura central del movimiento evangélico.

La declaración se produjo en el Tribunal de Distrito del Condado de Osage, Oklahoma, donde Morris se declaró culpable de cinco cargos graves por actos lascivos o indecentes con una niña de 12 años.

Lee También

La condena contra Robert Morris

Como parte de un acuerdo con la fiscalía de ese país, recibió una condena de diez años, aunque solo pasará seis meses en la cárcel del condado. Además, deberá pagar 250.000 dólares en restitución y registrarse como delincuente sexual.

En la sala de audiencias estaba Cindy Clemishire, la mujer que lo denunció públicamente en 2024, cuatro décadas después de haber sufrido los abusos. NBC News detalló que Clemishire relató cómo los tocamientos comenzaron en la Navidad de 1982, cuando Morris, entonces un evangelista itinerante, la llamó a su habitación.

Ella tenía apenas 12 años. “No era una jovencita, era una niña. Cometiste un delito contra mí”, le dijo directamente al pastor durante la audiencia.

El medio estadounidense recordó que Clemishire guardó silencio hasta 1987, cuando contó su historia a familiares y líderes religiosos. Nadie acudió a las autoridades y Morris fue sometido a un “proceso de restauración” dentro de la iglesia, antes de regresar al ministerio. Décadas más tarde, tras el auge de la Iglesia Gateway, Clemishire buscó una compensación por los costos de su terapia psicológica, pero las negociaciones fracasaron.

El escándalo se destapó en 2024, cuando Clemishire decidió hacer pública su experiencia en un blog especializado en abusos dentro de congregaciones. Su testimonio detonó la renuncia inmediata de Morris y la apertura de una investigación oficial en Oklahoma, que culminó este año con su acusación formal.

NBC News subrayó que la caída del pastor sacudió a la Iglesia Gateway, una congregación que llegó a reunir decenas de miles de fieles cada semana y que transmitía sermones a nivel global. Incluso, se descubrió que algunos ancianos conocían las acusaciones desde hacía años, lo que obligó a su destitución.

* Pulzo.com se escribe con Z