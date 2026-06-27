La tragedia provocada por el doble terremoto que sacudió el norte de Venezuela sigue creciendo. Casi 48 horas después de los sismos que golpearon el país, el balance oficial ascendió a 1.000 las personas fallecidas y más de 3.000 heridas, mientras continúan las labores de búsqueda entre estructuras colapsadas y zonas que permanecen parcialmente incomunicadas.

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De forma paralela, organismos internacionales estiman que más de 50.000 personas permanecen desaparecidas, en medio de una emergencia que mantiene bajo presión la capacidad de respuesta del país.

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La mayor afectación continúa concentrándose en La Guaira, uno de los estados más golpeados por el impacto de los dos terremotos.

Allí, edificios colapsados, barrios destruidos y calles cubiertas por concreto y estructuras metálicas han convertido el paisaje en una zona de desastre. Familiares, vecinos y voluntarios siguen removiendo escombros en busca de sobrevivientes, muchas veces sin maquinaria suficiente para avanzar con rapidez.

Ante el deterioro del orden público y los reportes iniciales de saqueos, la presidenta interina Delcy Rodríguez anunció la militarización completa de La Guaira, una medida que busca reforzar la seguridad y facilitar el ingreso de ayuda humanitaria.

Como parte de las restricciones, desde las 7:00 p. m. de este viernes quedó limitado el ingreso de particulares a las zonas afectadas. Las personas interesadas en apoyar deberán registrarse previamente como voluntarias y obtener autorización oficial.

“Queremos garantizar la seguridad, el orden interno y facilitar las labores de rescate”, señaló la mandataria al anunciar el despliegue.

La escena se repite en distintos sectores del norte venezolano: grupos de rescatistas iluminando ruinas con linternas, vecinos removiendo bloques con herramientas improvisadas y familias esperando noticias.

Los hospitales también enfrentan presión creciente. Centros asistenciales como el Hospital Vargas de Caracas y el Hospital Doctor Domingo Luciani han recibido cientos de pacientes, principalmente provenientes de La Guaira, con lesiones traumáticas y fracturas.

Al mismo tiempo, miles de personas permanecen fuera de sus viviendas por el temor a nuevos colapsos y por la falta de refugios habilitados.

La emergencia también se ha agravado por interrupciones en servicios esenciales como agua, electricidad y transporte. Parte de las operaciones aeroportuarias y logísticas continúan afectadas.

Entre la emergencia aparecen tensiones por la ayuda humanitaria

Mientras llegan cargamentos internacionales, comenzaron cuestionamientos sobre la distribución de las ayudas.

Sectores de oposición denunciaron restricciones para canalizar donaciones fuera de los centros oficiales de acopio, mientras el Gobierno sostiene que el objetivo es mantener control logístico y evitar desorden durante la emergencia.

Hasta el momento, al menos 17 países iniciaron envíos de apoyo humanitario y equipos especializados.

Colombia ya envió rescatistas y equipos de búsqueda

Entre los países que activaron apoyo se encuentra Colombia, que desplazó un contingente integrado por 63 rescatistas, cuatro perros especializados y 12 toneladas de insumos.

La misión está conformada por integrantes del Ejército, Armada, Policía, Defensa Civil, bomberos y Fuerza Aeroespacial.

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“Lo primero acá es salvar vidas; donde haya vida hay una esperanza”, afirmó el especialista en gestión del riesgo Javier Pava durante el despliegue.

También llegaron apoyos procedentes de Chile, México, Suiza, Perú y Estados Unidos, que además anunció recursos económicos y despliegue logístico adicional.

Mientras tanto, las autoridades mantienen monitoreo constante porque desde el miércoles ya se contabilizan más de 130 réplicas, en uno de los episodios sísmicos más graves registrados por Venezuela en más de un siglo.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.