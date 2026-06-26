La magnitud de los daños ocasionados por los terremotos que sacudieron a Venezuela también comenzó a medirse con ayuda de la inteligencia artificial.

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(Vea también: SOS por Venezuela: así puede ayudar a las víctimas de los terremotos desde Colombia)

Después de la emergencia, un mapa desarrollado por Microsoft permitió elaborar un diagnóstico preliminar de las edificaciones afectadas para facilitar la respuesta de los organismos de socorro.

El estudio se apoyó en imágenes captadas por satélites antes y después de los sismos, las cuales fueron procesadas mediante modelos de inteligencia artificial capaces de comparar el estado de cada estructura.

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La herramienta se concentró en Catia La Mar, una de las zonas más golpeadas por los movimientos telúricos, y permitió revisar 29.027 edificaciones. Los resultados muestran que 9.134 inmuebles, equivalentes al 31,5 %, presentan algún nivel de afectación.

Con esa información se elaboró un mapa digital que ubica cada construcción evaluada y clasifica el nivel de daño detectado. El archivo fue publicado en la plataforma Humanitarian Data Exchange (HDX) para que equipos de rescate, autoridades y organizaciones humanitarias puedan identificar con mayor rapidez los sectores donde la ayuda resulta más urgente.

La clasificación también diferencia la gravedad de los daños mediante un código de colores. Los inmuebles marcados en rojo corresponden a estructuras con afectaciones severas o pérdidas casi totales; los de color naranja presentan daños moderados, mientras que los amarillos reflejan deterioros menores que igualmente requieren inspecciones en terreno.

El laboratorio de Inteligencia Artificial para el Bien de @Microsoft a través de diferentes satélites, analizó 29.027 edificios en Catia La Mar después del doble terremoto (7.2 y 7.5 Mw) para evaluar sus condiciones, de los cuales encontraron que 9.134 edificios (31.5%) sufrieron… pic.twitter.com/tt2xRV6yMz — HevercastroB (@HeverCastroB) June 27, 2026

Último balance de víctimas por los terremotos en Venezuela

Las autoridades venezolanas actualizaron el balance de la emergencia y confirmaron que la cifra de fallecidos ascendió a 920, mientras que los 3.360 heridos continúan recibiendo atención en distintos centros asistenciales del país, según recogió El País de España.

Además, el Gobierno informó que más de 4.000 personas quedaron damnificadas y que las labores de búsqueda siguen entre los escombros, donde aún hay reportes de desaparecidos y personas atrapadas.

La mayor parte de la devastación se concentra en La Guaira y sectores de Caracas, donde decenas de edificios colapsaron o sufrieron graves daños estructurales. Equipos de rescate nacionales e internacionales permanecen desplegados en las zonas más afectadas con maquinaria pesada, perros especializados y tecnología para localizar sobrevivientes, mientras continúa llegando ayuda humanitaria enviada por varios países y organismos internacionales.

Este H2 complementa bien el artículo sobre la IA porque primero explica cómo se están evaluando los daños y luego aterriza cuál es la magnitud de la tragedia con el balance más reciente.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.