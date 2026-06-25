La reconocida compañía tecnológica ASUS y su división especializada Republic of Gamers anunciaron el lanzamiento oficial en el mercado de Colombia de sus dos nuevos dispositivos portátiles de última generación.

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Las innovadoras laptops ASUS Zenbook DUO y la potente ROG Zephyrus DUO redefinen por completo los estándares de la computación móvil global al integrar de forma perfecta dos paneles OLED en un solo chasis estructurado.

Este revolucionario diseño de pantalla dual permite que el flujo de las tareas diarias de oficina y las sesiones de juego se desarrollen de manera sumamente natural mediante un espacio visual unificado.

El formato todo en uno provee una versatilidad extrema para llevar la productividad a cualquier lugar, incorporando un teclado desmontable magnético que funciona mediante una conexión tanto física como inalámbrica avanzada.

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Asimismo, los dispositivos incluyen un atril integrado que facilita la cómoda colocación de las pantallas en formatos verticales u horizontales, apoyados en una bisagra resistente diseñada para ofrecer años de uso continuo.

La revolución multipantalla en el entorno digital

Gracias a esta magnífica ingeniería desarrollada tras ocho años de iteraciones constantes, los usuarios colombianos pueden aprovechar las computadoras portátiles en diferentes posiciones que se adaptan intuitivamente a diversos contextos.

Para los profesionales exigentes y creadores de contenido, la tecnología multipantalla potencia la multitarea al brindar un mayor espacio de trabajo sin la necesidad de minimizar las ventanas activas constantemente.

Los editores de video o fotografía optimizan sus flujos manteniendo las líneas de tiempo en el panel inferior, mientras que los programadores visualizan cientos de líneas de código adicionales usando el Modo Libro.

Por su parte, los jugadores y creadores de transmisiones en vivo obtienen una ventaja competitiva al jugar en el panel principal mientras monitorean el chat de su comunidad directamente en la segunda pantalla.

El software inteligente ScreenXpert gestiona con total fluidez las ventanas, permitiendo transiciones perfectas entre los modos Laptop, Pantalla Dual, Libro, Compartir y el Modo Carpa, este último exclusivo de la línea gamer.

Sofisticación portátil para nómadas digitales

La nueva ASUS Zenbook DUO destaca en la industria como una herramienta sumamente potente que reduce su tamaño un cinco por ciento en comparación con los modelos de las generaciones anteriores de la marca.

Este modelo incorpora dos espectaculares pantallas ASUS Lumina Pro OLED de 14 pulgadas con resolución 3K, una tasa de refresco de 144Hz y un brillo máximo de 1000 nits.

El chasis del equipo utiliza Ceraluminum, un componente innovador tres veces más resistente que el aluminio tradicional, logrando mantener un peso sumamente ligero de apenas 1.65 kilogramos para facilitar su transporte diario.

Respecto al rendimiento, el sistema implementa procesadores avanzados hasta Intel Core Ultra X9 Serie 3 y una NPU de hasta 50 TOPS, convirtiéndola en una Copilot+ PC ideal para la inteligencia artificial.

La autonomía extendida de la computadora portátil alcanza hasta 18 horas de reproducción continua de contenido audiovisual, gracias a un sistema de batería dual que distribuye eficientemente 99Wh bajo las dos pantallas.

El poder definitivo para el mercado ‘gaming’

Para los entusiastas de los videojuegos, la ROG Zephyrus DUO regresa con fuerza al mercado nacional como la laptop más avanzada de la industria actual, combinando el lujo con la potencia gráfica más exigente.

El dispositivo destaca a nivel global como el primer computador de 16 pulgadas en equipar una pantalla doble ROG Nebula HDR OLED, asegurando una precisión cromática impecable y certificación VESA DisplayHDR True Black 1000.

La fuerza bruta de este modelo proviene de una tarjeta gráfica de última generación NVIDIA GeForce RTX 5090 con 24GB de memoria VRAM GDDR7, respaldada por potentes procesadores Intel Core Ultra 9.

Para mantener el máximo rendimiento en las sesiones de juego más intensas, la ingeniería térmica ROG Intelligent Cooling utiliza una cámara de vapor personalizada, metal líquido sobre la CPU y películas aislantes de grafito.

La estructura premium de aluminio fresado mediante tecnología CNC en color Stellar Grey se complementa con un teclado magnético desmontable que transforma el portátil en una estación de trabajo multimonitor de forma inmediata.

Disponibilidad y precios en el país

Ambos equipos de alta tecnología se encuentran disponibles en Colombia a partir de hoy, ofreciendo alternativas premium para los consumidores que buscan la mayor innovación en el campo de la informática personal.

La ASUS Zenbook DUO de 14 pulgadas con procesador Intel Core Ultra X9, 32GB de memoria RAM y 1TB de almacenamiento se puede adquirir en Alkosto-Ktronix, Éxito, Falabella y el sitio web de Asus en Colombia por $ 16’699.900 pesos colombianos.

Por otro lado, la majestuosa ROG Zephyrus DUO de 16 pulgadas con chip Intel Core Ultra 9 386H, 64GB de memoria RAM y 2TB en estado sólido se comercializa en Alkosto-Ktronix y el sitio web de Asus en Colombia por $ 35’999.900 pesos colombianos.

Los canales autorizados del país aseguran las garantías locales, el respaldo técnico directo de la marca y la distribución de los componentes originales para estos revolucionarios ordenadores de doble pantalla de última gama.

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