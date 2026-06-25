Una de las decisiones más debatidas en el ecosistema Android comenzó a tomar forma y ya genera reacciones dentro de la industria tecnológica. Casi un año después de anunciar una transformación profunda en el funcionamiento del sistema operativo, Google entregó nuevos detalles sobre el mecanismo que exigirá que las aplicaciones instaladas en Android estén vinculadas a desarrolladores verificados.

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La medida, que según la compañía busca reforzar la seguridad de los usuarios frente al aumento del software malicioso, también abrió un fuerte debate sobre privacidad, control y el futuro del modelo abierto que históricamente ha caracterizado a Android.

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De acuerdo con la información divulgada por Google y retomada por medios especializados como Xataka, el nuevo esquema implicará que las aplicaciones distribuidas fuera de las tiendas oficiales también deberán estar asociadas a una identidad validada.

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El cambio que transformaría la instalación de aplicaciones en Android

Hasta ahora, Android ha sido reconocido por permitir que los usuarios descarguen aplicaciones desde distintas fuentes más allá de la tienda oficial. Sin embargo, el nuevo modelo plantea que los desarrolladores deberán pasar por un proceso de autenticación para que sus aplicaciones puedan instalarse con normalidad en dispositivos compatibles.

La verificación no solo aplicaría para publicaciones dentro de Google Play, sino también para otras plataformas asociadas al ecosistema Android.

Entre las tiendas que entrarían inicialmente al programa aparecen:

Google Play

HONOR App Market

OPPO App Market

Galaxy Store de Samsung

Palm Store de Transsión

V-Appstore de Vivo

GetApps de Xiaomi

Como parte del proceso, los desarrolladores deberán registrarse mediante una nueva consola denominada Android Developer Console, donde tendrán que proporcionar información como nombre legal, dirección, correo electrónico y teléfono.

En el caso de empresas y organizaciones, también se exigirían datos adicionales como sitio web corporativo y número D-U-N-S, utilizado internacionalmente para identificar compañías.

La explicación de Google: más seguridad y menos anonimato

Google sostiene que el objetivo principal es reducir la presencia de aplicaciones maliciosas que llegan a los usuarios por fuera de las tiendas oficiales.

Según cifras citadas por la compañía, las aplicaciones descargadas desde fuentes externas habrían presentado niveles significativamente superiores de malware frente a las distribuidas dentro de Google Play.

Para explicar el modelo, la empresa comparó el sistema con los controles aeroportuarios: verificar quién desarrolla una aplicación, pero sin revisar directamente el contenido del software.

La compañía insiste en que el objetivo no es limitar qué aplicaciones pueden instalar los usuarios, sino identificar responsables cuando aparezcan prácticas fraudulentas o riesgos de seguridad.

Google presentó una hoja de ruta para implementar el sistema:

Junio de 2026: despliegue del nuevo servicio de autenticación en la mayoría de dispositivos Android.

Julio de 2026: lanzamiento global de la API de verificación y acceso anticipado para cuentas orientadas a estudiantes y desarrolladores aficionados.

Agosto de 2026: llegada de herramientas avanzadas para instalar aplicaciones de desarrolladores no verificados mediante procesos adicionales de seguridad.

30 de septiembre de 2026: inicio formal del registro obligatorio en países piloto como Brasil, Indonesia, Singapur y Tailandia.

2027: expansión progresiva del modelo a nivel mundial.

Crece la oposición: desarrolladores hablan de pérdida de libertad

Aunque Google insiste en que la mayoría de desarrolladores de Play Store ya cumplen con requisitos similares, el anuncio generó preocupación dentro de comunidades tecnológicas y organizaciones defensoras del software abierto.

En plataformas como Reddit comenzaron a aparecer cuestionamientos sobre la necesidad de entregar documentos de identidad a una empresa privada para distribuir aplicaciones.

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Además, surgieron campañas internacionales como Keep Android Open, respaldada por organizaciones y proyectos tecnológicos que consideran que el cambio podría alterar uno de los principios históricos de Android: permitir al usuario instalar el software que desee.

Entre los firmantes aparecen colectivos y organizaciones vinculadas al software libre, privacidad digital y desarrollo abierto.

Mientras Google mantiene que se trata de una medida necesaria para combatir fraudes y aplicaciones maliciosas, el debate apenas comienza y podría redefinir la relación entre seguridad y libertad dentro del ecosistema Android.

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