Por: Caracol TV

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Un fuerte movimiento sísmico se presentó este viernes 26 de junio de 2026 en territorio filipino. De acuerdo con la información oficial publicada por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el evento alcanzó una magnitud de 6,5 y tuvo su epicentro aproximadamente a 35 kilómetros al suroeste de Balangonan, en el sur del país. El sismo ocurre a menos de tres semanas después de que un fuerte temblor en la misma zona dejara más de 80 muertos.

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El temblor ocurrió a las 11:34:42 UTC, equivalente a las 6:34 de la mañana, hora local de Colombia. Los análisis realizados por la agencia estadounidense establecieron que el sismo se originó a una profundidad de 52,4 kilómetros, una característica que puede influir en la forma en que las ondas sísmicas son percibidas en distintas regiones. No se emitió ninguna alerta de tsunami.

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Jerson Talahig, responsable de rescate de la ciudad de Santa María, dijo a la AFP que no hubo informes inmediatos de víctimas o daños. “Fue bastante fuerte, pero rápido. Vimos cómo temblaban la mesa y algunas de las luces”, dijo.

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El temblor de magnitud 7,8 que sacudió Mindanao el 8 de junio derribó edificios, provocó deslizamientos de tierra y desplazó a miles de personas en la isla sureña, además de activar alertas de tsunami en toda la región.

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