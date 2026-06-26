logocompany
Por: Caracol TV

Compañía líder de televisión, radio y digital en Colombia.

Este artículo fue curado por Andrea Castillo   Jun 26, 2026 - 9:17 am
Visitar sitio

Un fuerte movimiento sísmico se presentó este viernes 26 de junio de 2026 en territorio filipino. De acuerdo con la información oficial publicada por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el evento alcanzó una magnitud de 6,5 y tuvo su epicentro aproximadamente a 35 kilómetros al suroeste de Balangonan, en el sur del país. El sismo ocurre a menos de tres semanas después de que un fuerte temblor en la misma zona dejara más de 80 muertos.

El temblor ocurrió a las 11:34:42 UTC, equivalente a las 6:34 de la mañana, hora local de Colombia. Los análisis realizados por la agencia estadounidense establecieron que el sismo se originó a una profundidad de 52,4 kilómetros, una característica que puede influir en la forma en que las ondas sísmicas son percibidas en distintas regiones. No se emitió ninguna alerta de tsunami.

(Lea también:

¿Qué se sabe del terremoto ocurrido en el sur de Filipinas?

Jerson Talahig, responsable de rescate de la ciudad de Santa María, dijo a la AFP que no hubo informes inmediatos de víctimas o daños. “Fue bastante fuerte, pero rápido. Vimos cómo temblaban la mesa y algunas de las luces”, dijo.

Lee También

El temblor de magnitud 7,8 que sacudió Mindanao el 8 de junio derribó edificios, provocó deslizamientos de tierra y desplazó a miles de personas en la isla sureña, además de activar alertas de tsunami en toda la región.

El potente terremoto elevó el lecho marino dos metros (6,6 pies) en un largo tramo de la costa, empujando corales previamente sumergidos por encima del agua y extendiendo la línea costera hasta 200 metros en un fenómeno geológico conocido como “elevación costera”.

Una serie de fuertes réplicas sacudieron la zona aproximadamente dos horas después del primer terremoto de 7,8, incluyendo un temblor de magnitud 6,5. Hasta el viernes, el terremoto del 8 de junio había causado la muerte de 81 personas y dejado más de 1.300 heridos.

Los terremotos son un fenómeno casi diario en Filipinas, país situado en el “Anillo de Fuego” del Pacífico, un arco de intensa actividad sísmica que se extiende desde Japón a través del sudeste asiático y por toda la cuenca del Pacífico.

La fosa de Cotabato, situada a tan solo 50 kilómetros (31 millas) de la costa del sur de Mindanao, es escenario de frecuente actividad sísmica, incluyendo un “enjambre” de miles de terremotos, en su mayoría pequeños, registrados en enero.

Mientras la atención internacional permanecía centrada en los terremotos registrados en Venezuela, otras zonas del planeta también reportaron movimientos telúricos durante la misma jornada, aunque con diferentes niveles de intensidad y afectación.

Temblor en Perú: sismo se sintió en la región amazónica de Ucayali

Horas después de los primeros reportes internacionales, autoridades de Perú confirmaron un movimiento sísmico en la región amazónica de Ucayali.

De acuerdo con el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el evento tuvo una magnitud preliminar cercana a 4,9 y su epicentro fue ubicado en inmediaciones de Pucallpa.

Las autoridades explicaron que el sismo ocurrió a una profundidad superior a 150 kilómetros, una condición que suele reducir el impacto en superficie, aunque permite que el movimiento sea percibido en áreas extensas. Hasta el momento no se reportaron daños materiales ni personas lesionadas.

Filipinas y Nueva Guinea también reportaron movimientos telúricos

La actividad sísmica también alcanzó otras regiones del planeta.

Autoridades de monitoreo registraron un sismo de magnitud 4,9 en Filipinas, mientras que en la región de Nueva Guinea se informó otro movimiento de magnitud 5,1.

Por ahora no se han reportado emergencias mayores asociadas a estos eventos.

Temblor en California: sismo de magnitud 5,6 se sintió en el norte del estado

Uno de los movimientos que generó atención durante la jornada ocurrió en Estados Unidos.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó sobre un sismo de magnitud 5,6 registrado cerca de Redwood Valley, en el condado de Mendocino, al norte de California.

Las autoridades mantienen monitoreo permanente sobre posibles réplicas y eventuales afectaciones, aunque inicialmente no se reportaron daños de gran magnitud.

Japón registró el sismo más fuerte después de Venezuela

Entre los eventos internacionales más relevantes se destacó el ocurrido en Japón.

Según el USGS, un terremoto de magnitud 6,9 sacudió el territorio japonés con epicentro ubicado al este de la ciudad de Kuji, en la isla de Honshu.

El organismo detalló que el movimiento ocurrió a una profundidad superior a 50 kilómetros, una característica que puede modificar la percepción del temblor y el alcance de sus efectos.

El evento convirtió a Japón en el país con la actividad sísmica más intensa reportada durante la jornada después de Venezuela.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.

LO ÚLTIMO