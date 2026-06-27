Mientras continúan las labores de rescate y atención de los damnificados por los devastadores terremotos que sacudieron a Venezuela, en redes sociales comenzaron a circular denuncias de personas que aseguran haber encontrado obstáculos para sumarse a las labores de ayuda.

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Los testimonios apuntan a supuestas demoras en la entrega de permisos y salvoconductos para los voluntarios que pretendían desplazarse hacia las zonas más golpeadas por la tragedia, especialmente al estado de La Guaira.

Qué dicen los voluntarios que quieren ayudar en Venezuela

Uno de los mensajes que se hizo viral en las últimas horas asegura que cientos de personas permanecían en el Poliedro de Caracas esperando instrucciones para sumarse a las labores humanitarias.

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“Ayer advertimos que no hay tiempo para trámites burocráticos cuando se trata de salvar vidas”, señala una de las publicaciones compartidas en redes sociales.

El mismo mensaje agrega que numerosos voluntarios se encontraban “frustrados y preocupados” porque, según su versión, no había funcionarios encargados de gestionar los permisos y salvoconductos necesarios.

INCREÍBLE | Diosdado Cabello anunció que quienes quisieran ser voluntarios en La Guaira debían registrarse previamente. Sin embargo, al amanecer no había ningún funcionario organizando el proceso, mientras cientos de motorizados esperaban la llegada de la GNB. Para poner trabas… — Juan Pablo González 🇻🇪 (@Juanegron) June 27, 2026

La denuncia apunta a los anuncios de Diosdado Cabello

Las críticas surgieron luego de que el ministro del Interior, Diosdado Cabello, anunciara que las personas interesadas en participar como voluntarios en La Guaira debían registrarse previamente.

Sin embargo, algunos ciudadanos aseguraron que al llegar al lugar dispuesto para el proceso no encontraron funcionarios organizando la inscripción.

“Cientos de motorizados esperaban la llegada de la Guardia Nacional Bolivariana”, dice otra de las publicaciones difundidas en redes.

Incluso, algunos mensajes cuestionaron la lentitud del proceso en medio de la emergencia.

“Para poner trabas a quienes quieren ayudar sí son rápidos. Si fuera para reprimir al pueblo, no dormirían”, señala uno de los testimonios.

Continúan las labores de rescate tras los terremotos

Las denuncias aparecen mientras Venezuela sigue enfrentando las consecuencias de los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que dejaron centenares de muertos, miles de heridos y decenas de miles de damnificados.

Las autoridades mantienen desplegados a los organismos de emergencia en las zonas más afectadas, donde continúan las labores de búsqueda de desaparecidos y la atención de las familias que perdieron sus viviendas.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.