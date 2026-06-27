En medio de las impactantes imágenes que siguen apareciendo de los terremotos que dejaron centenares de muertos y miles de damnificados en Venezuela, un video se ha hecho viral en redes sociales por mostrar el momento exacto en el que comenzaron los movimientos telúricos.

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El protagonista es el DJ y creador de contenido venezolano conocido como Caribano, quien se encontraba en una terraza preparando un video musical cuando la tierra comenzó a sacudirse de manera repentina.

Así fue el momento en el que el terremoto sorprendió al DJ venezolano Caribano

Las imágenes muestran al artista organizando sus equipos y preparando un set cuando, de un momento a otro, el fuerte movimiento sísmico lo toma completamente desprevenido.

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En medio del temblor, el DJ intenta proteger sus instrumentos y equipos de grabación, pero la intensidad del sismo provoca que la mesa en la que tenía instalados varios dispositivos termine cayendo.

La grabación también deja ver las expresiones de sorpresa del creador de contenido, quien busca rápidamente un lugar seguro mientras el movimiento continúa.

Este es el video:

La reflexión que dejó el video tras el terremoto en Venezuela

Más allá de las imágenes del momento de tensión, el video llamó la atención por el mensaje que el propio Caribano compartió posteriormente.

En una narración en ‘off’, el venezolano contó que había decidido aprovechar el día para grabar un nuevo contenido musical en la terraza.

“Un día, al igual que otros, dije: ‘Voy a producir un video en la terraza con un set de looping y con todo a mi favor. Hoy es el día…'”.

Luego agregó una reflexión que ha sido ampliamente compartida por los usuarios:

“Y de alguna forma así terminó siendo, porque me agarró haciendo música. Adaptarme a la fragilidad de la vida es aceptarlo todo… hasta cuando se mueve el piso, al igual que nosotros”.

El video concluye con un mensaje de solidaridad dirigido a quienes resultaron afectados por la tragedia.

“Con amor a todos los afectados por el terremoto del 24 de junio de 2026, en Venezuela”.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.