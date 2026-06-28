Por: El Colombiano

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La tragedia causada por los dos terremotos que sacudieron Venezuela el pasado miércoles también golpeó a Colombia, pues la Cancillería colombiana informó este sábado, con base en un reporte preliminar, que al menos 24 ciudadanos colombianos habrían fallecido como consecuencia del devastador doble sismo que deja hasta ahora más de 1.430 muertos y alrededor de 50.000 desaparecidos.

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La cifra, aclaró el Ministerio de Relaciones Exteriores, continúa en proceso de verificación en coordinación con las autoridades venezolanas, en medio de las dificultades de comunicación y las labores de búsqueda y rescate que continúan en las zonas más afectadas.

“De acuerdo con un reporte preliminar, 24 ciudadanos colombianos habrían fallecido como consecuencia del sismo. La cifra continúa en proceso de verificación”, indicó la Cancillería en un comunicado oficial.

Además, el Gobierno colombiano confirmó la repatriación de 47 connacionales, entre ellos 19 niños deportistas, quienes regresaron al país a bordo de los aviones Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana que transportaron hacia Venezuela al equipo de búsqueda y rescate USAR COL-1.

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Los ciudadanos colombianos hacen parte de un grupo creciente de víctimas extranjeras reportadas tras uno de los peores desastres naturales registrados en Venezuela en más de un siglo.

De acuerdo con información recopilada por reportes oficiales de distintos gobiernos, hasta este sábado se habían confirmado víctimas de al menos siete nacionalidades:

24 colombianos , según un informe preliminar de la Cancillería colombiana.

, según un informe preliminar de la Cancillería colombiana. 28 portugueses o luso-descendientes , mientras que otras 85 personas permanecen desaparecidas.

, mientras que otras 85 personas permanecen desaparecidas. Siete ciudadanos chinos , según confirmó la embajada de China en Caracas.

, según confirmó la embajada de China en Caracas. Seis españoles , además de 133 desaparecidos reportados por España.

, además de 133 desaparecidos reportados por España. Dos brasileños , confirmado por el gobierno de Brasil. Un ciudadano chileno , cuya muerte fue confirmada por Santiago.

, confirmado por el gobierno de Brasil. , cuya muerte fue confirmada por Santiago. Un ciudadano uruguayo , fotógrafo residente desde hace años en Venezuela.

, fotógrafo residente desde hace años en Venezuela. Un ciudadano ítalo-venezolano, fallecido tras el colapso de un edificio en La Guaira.

Las autoridades de varios países mantienen operativos consulares y de búsqueda para localizar a sus nacionales desaparecidos.

Mientras continúa aumentando el número de víctimas, Naciones Unidas alertó que cerca de siete millones de personas podrían verse afectadas por la emergencia humanitaria derivada de los dos terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 que golpearon el norte venezolano con apenas 39 segundos de diferencia.

El organismo internacional estima que los daños económicos podrían ascender a 6.700 millones de dólares, equivalentes a aproximadamente el 6% del Producto Interno Bruto venezolano.

La ciudad costera de La Guaira, ubicada a unos 40 kilómetros de Caracas, concentra buena parte de la devastación. Allí continúan las labores de rescate, aunque familiares y sobrevivientes han denunciado demoras en la llegada de maquinaria y equipos especializados.

Moisés está a salvo! 🙏🇨🇴🇻🇪@CancilleriaCol @UNGRD Tras seis horas de una intensa operación, el equipo USAR COL-1 de Colombia rescató con vida al niño de 11 años que permanecía atrapado bajo los escombros en La Guaira, Venezuela. Una vida más salvada. La esperanza siempre… pic.twitter.com/huRz2jViCq — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) June 27, 2026

”Aquí necesitamos maquinaria, plantas eléctricas, taladros, de todo”, declaró a la AFP Marlon Ochoa, un sobreviviente que busca a varios familiares desaparecidos entre los escombros.

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La Cancillería colombiana habilitó líneas de atención permanentes a través del Centro Integral de Atención y Relación con la Ciudadanía (CIARC) para atender a los connacionales afectados por la emergencia.

Asimismo, el Gobierno anunció que la recepción de ayudas se realizará exclusivamente mediante apoyos económicos canalizados por la Cruz Roja Colombiana, mientras continúan las operaciones humanitarias y de búsqueda.

En paralelo, equipos de rescate de al menos 17 países ya operan en territorio venezolano. Estados Unidos anunció una ayuda inicial de 150 millones de dólares y desplegó recursos militares y humanitarios, mientras el aeropuerto internacional de Caracas reanudó parcialmente sus operaciones para facilitar la llegada de asistencia internacional.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.