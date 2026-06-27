La Selección Colombia cumplió con su tarea y empató con Portugal en la tercera fecha del Mundial 2026. Con ese resultado, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo cerró una fase de grupos muy buena, sumó siete puntos de nueve posibles y aseguró el liderato del grupo K.

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(Vea también: Hinchas colombianos se reúnen en Miami para apoyar a la Selección antes del partido frente a Portugal en la Copa del Mundo)

La ‘Tricolor’ ratificó el gran momento que atraviesa y se convirtió en una de las pocas selecciones que avanzaron a los dieciseisavos de final con rendimiento casi perfecto.

En el otro partido de la zona, Congo derrotó a Uzbekistán y se quedó con el boleto a la siguiente ronda como mejor tercero.

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Tabla de posiciones grupo K, con Colombia líder

Posición Selección Puntos 1. Colombia 7 2. Portugal 5 3. Congo 4 4. Uzbekistán 0

Colombia llega sólida a los dieciseisavos de final

Además del liderato, Colombia se llevó importantes sensaciones de cara a la fase eliminatoria. El equipo de Néstor Lorenzo mostró solidez defensiva, eficacia en ataque y mantuvo el invicto en el Mundial.

Ahora, la Selección espera conocer a su rival en los dieciseisavos de final con la ilusión de seguir haciendo historia y confirmar que está para competirles de igual a igual a las grandes potencias del campeonato.

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