La movilización de asistencia humanitaria desde Colombia hacia las zonas de desastre en Venezuela comenzó a sumar herramientas tecnológicas para agilizar la recolección de insumos esenciales. En respuesta a la catástrofe provocada por el doblete sísmico del pasado 24 de junio, que ya deja un balance oficial de 589 víctimas fatales y decenas de miles de familias sin hogar, la plataforma de transporte y logística Yango habilitó una medida de contingencia especial en Bogotá para facilitar el traslado de donaciones civiles.

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A partir de este fin de semana, los ciudadanos residentes en la capital que deseen enviar kits de primera necesidad —tales como alimentos no perecederos, suministros médicos, fórmulas infantiles y artículos de aseo personal— a las fundaciones y entidades recolectoras, podrán hacerlo a través de la aplicación móvil accediendo a un descuento del 99% en el costo del servicio, requiriendo únicamente el pago de una tarifa base simbólica para la compensación del conductor.

Para hacer uso del beneficio técnico, los usuarios deben configurar el destino de su solicitud de envío hacia cualquiera de las siguientes sedes logísticas oficiales, distribuidas de manera estratégica por las diferentes localidades de la ciudad:

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.