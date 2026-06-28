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Escrito por:  Fabián Ramírez
Subeditor     Jun 28, 2026 - 10:34 am

La movilización de asistencia humanitaria desde Colombia hacia las zonas de desastre en Venezuela comenzó a sumar herramientas tecnológicas para agilizar la recolección de insumos esenciales. En respuesta a la catástrofe provocada por el doblete sísmico del pasado 24 de junio, que ya deja un balance oficial de 589 víctimas fatales y decenas de miles de familias sin hogar, la plataforma de transporte y logística Yango habilitó una medida de contingencia especial en Bogotá para facilitar el traslado de donaciones civiles.

A partir de este fin de semana, los ciudadanos residentes en la capital que deseen enviar kits de primera necesidad —tales como alimentos no perecederos, suministros médicos, fórmulas infantiles y artículos de aseo personal— a las fundaciones y entidades recolectoras, podrán hacerlo a través de la aplicación móvil accediendo a un descuento del 99% en el costo del servicio, requiriendo únicamente el pago de una tarifa base simbólica para la compensación del conductor.

Para hacer uso del beneficio técnico, los usuarios deben configurar el destino de su solicitud de envío hacia cualquiera de las siguientes sedes logísticas oficiales, distribuidas de manera estratégica por las diferentes localidades de la ciudad:

Sector o Localidad Entidad de Recepción Dirección Exacta en Bogotá
Zona Industrial / Puente Aranda Red de Alimentos ABACO Calle 19A # 32-50
Pasadena (Suba) Fundación Juntos Se Puede Calle 104 # 54-31
Chapinero Central Hotel Matiss (Punto Aliado) Carrera 13 # 63-21, Local 111
Chapinero Alto Sede de Acopio Comunitario Carrera 9 # 61-70
Cedritos (Usaquén) Panadería Ávila (Punto de Entrega) Carrera 17 # 141-05
Usaquén Central Centro de Recepción Norte Carrera 8 # 127-76, Local 1
Fontibón Fundación Mahuampi Carrera 116A # 15C-70
Kennedy Punto Satélite Castilla Calle 10 # 80-41
Ciudad Bolívar Sede Operativa Sur Calle 67 # 6-55
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Mecanismo de despacho: al momento de solicitar el servicio de mensajería dentro de la interfaz, el sistema de geolocalización de la plataforma reconocerá las direcciones de los centros de acopio y aplicará la exención arancelaria de forma automática, permitiendo que la ayuda fluya de manera directa sin que el costo del transporte sea una barrera para los donantes.

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