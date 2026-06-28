Por: Caracol TV

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Tras el llamado que hizo la familia de la colombiana Natalia Fernández, que quedó atrapada en el Complejo Residencial La Mar Suite de Tucacas, en el estado de Falcón, tras los terremotos en Venezuela, las autoridades de esa zona confirmaron este domingo que la mujer y otras once personas perdieron la vida.

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“Después de 90 horas de trabajo continuo, desde este conjunto residencial, La Mar Suite, del municipio Silva (…) tenemos 12 personas fallecidas”, informó el gobernador Víctor Clark Boscán, precisando que el bloque de búsqueda ya suspendió todas las labores de rescate de personas.

¿Qué se sabe de Natalia Fernández?

Alicia Peñaranda, familiar de la víctima, había pedido ayuda, señalando que la mujer estaba con su esposo e hija en el lugar. “Ella estaba adentro cuando ocurrió el terremoto. Ella sigue debajo de los escombros y está localizada. Se sabe dónde está”, dijo en su momento. Agregaba que Natalia “tuvo un trasplante de riñón, ella tiene una condición delicada y ya no puede seguir debajo de los escombros”.

(Lea también: Este es el número de edificios que han colapsado tras los dos terremotos en Venezuela)

“Hago este video para acudir a ustedes y para todos los líderes que sé que me siguen, que sé que hacen parte de esta familia de Colombia y del mundo, que tienen la posibilidad de enviar una ayuda humanitaria y rescatista internacional para que la saquen lo más pronto posible. Ella no puede estar más horas allí esperando por su condición de salud”, recalcó.

Sin embargo, este 28 de junio se conoció la lamentable noticia cuando el gobernador de Falcón dio los nombres de las víctimas fatales, expresando un mensaje de solidaridad a sus familias.

El de Natalia Fernández fue el último de la lista que dio a conocer, “de nacionalidad colombiana, que en este momento está siendo llevada para lograr cerrar todo lo que ha sido en este momento la difícil tarea que ha implicado durante estas más de 90 horas de trabajo continuo, un esfuerzo de más de 1.500 personas que de manera voluntaria se sumaron, más 642 personas que asistieron desde distintas instituciones, especialistas, grupos de rescate”.

El funcionario aseguró que el trabajo se hizo “siempre teniendo la esperanza de poder rescatar personas con vida”.

Horas antes de confirmarse la muerte de Natalia, su familiar puso una historia en sus redes en la que decía que se necesitaba “tecnología para fortalecer el trabajo. Los venezolanos están al frente. Seguimos esperado al gobierno de Colombia y de su otro país, España. (…) Solo quedan 3 personas esperando en esa zona. Tenemos FE. Ayúdenos con oración”. Sin embargo, luego posteó: “Nati se nos fue. Nati te amo y siempre te amaré”.

Las autoridades colombianas habían informado hasta el sábado que por lo menos 24 connacionales habían muerto por los terremotos en Venezuela, mientras que 47 fueron repatriados al país.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.